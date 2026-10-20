Где в Костанае появятся новые парки: предложения к генплану





При корректировке Генерального плана Костаная площадь рекреационных территорий предлагают увеличить с 11 тысяч до 14 тысяч гектаров. В городе предусматривают новые парки и прогулочные зоны, в том числе в районах, где таких пространств сейчас не хватает.

В микрорайоне «Береке» планируют парк ориентировочной площадью 14 гектаров. Здесь предусмотрены зелёная прогулочная зона и территория для активного отдыха.

В северо-западной части города парк предлагают разместить на свободной территории вдоль улицы Камшат Доненбаевой. Сейчас в этой части Костаная парков практически нет. Общая площадь рекреационной зоны и территории санитарно-защитного озеленения вдоль улицы составит 25,6 гектара.

В микрорайоне «Костанай-2» предлагается обустроить бульвар вдоль улицы Станционной и парковую зону рядом с Назарбаев Интеллектуальной школой.

Эти предложения предусмотрены корректировкой Генерального плана города.