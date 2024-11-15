Где зарплаты растут быстрее всего в Казахстане: Жумангарин назвал отрасли





Наибольший рост заработной платы в Казахстане за январь–июнь 2026 года зафиксирован в сфере транспорта и складирования. По словам заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серика Жумангарина, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года зарплаты в этой отрасли выросли на 28,8%.

В сельском хозяйстве рост составил 18,6%, в финансовой и страховой деятельности — 16,5%, в строительстве — 14,4%. Среднемесячная заработная плата в промышленности увеличилась на 11,4%.

Жумангарин отметил, что повышение зарплат сейчас большей частью происходит в бизнесе. Для работников сфер, связанных с государством, предусмотрены плановые повышения оплаты труда.

Он напомнил, что с 1 января 2024 года по новой методологии средняя заработная плата государственных служащих была увеличена в 1,9 раза, а для низкооплачиваемых категорий — в 2,2 раза. С 1 января 2025 года зарплаты низкооплачиваемых категорий дополнительно повысили на 16%.

Говоря о следующем плановом повышении, Жумангарин назвал ориентировочно 1 января 2028 или 2029 года, не уточнив окончательную дату. По его словам, повышения планируют проводить раз в три года.

Также он отметил, что отдельным категориям работников зарплаты повышают периодически, в том числе ветеринарам.

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