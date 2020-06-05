Генпрокуратура призывает казахстанцев не выходить на митинги 6 июня

Заместитель Генерального прокурора республики Казахстан Булат Дембаев обратился к казахстанцам. Он отметил, что в стране действует карантин, установленный для предотвращения заражения граждан коронавирусом. Министерством здравоохранения 4 июня распространено обращение, в котором указано, что на период карантина в стране установлен запрет на проведение массовых публичных мероприятий, в том числе митингов. За его несоблюдение предусмотрена административная и уголовная ответственность, передает alau.kz

Между тем, сообщил Булат Дембаев, отдельные лица призывают граждан страны выйти 6 июня 2020 года на незаконные массовые митинги.

«Организация и участие в собраниях, проводимых в нарушение нового установленного порядка, является незаконным и влечет административную ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях вплоть до ареста на 15 суток. Если эти действия будут сопровождаться причинением существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, наступает уголовная ответственность. В этой связи, призываем граждан не поддаваться на провокации и воздерживаться от участия в незаконных публичных акциях, неукоснительно соблюдать положения нового Закона при организации и проведении мирных собраний», — отметил заместитель генпрокурора.

Между тем, он напомнил, что с 6 июня 2020 года вводится в действие новый Закон«О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан». Для организации и проведения собраний, митингов и пикетов Законом предусмотрен уведомительный порядок. Организатор за пять рабочих дней до дня их проведения подает уведомление в местный исполнительный орган, который в течение трех рабочих дней должен его рассмотреть. В случае отсутствия ответа по истечении этого срока организатор проводит мирное собрание.

Для демонстраций и шествий установлен согласительный порядок. Заявления подаются за десять рабочих дней до дня проведения, по которым местный исполнительный орган обязан дать ответ в течение семи рабочих дней. За это время организатором и местным исполнительным органом создаются условия для организации и безопасного проведения мирных собраний, охраны здоровья их участников.

При этом мирные собрания должны проводиться в специализированных местах. На данный момент местные представительные органы проводят процедуру по определению таких мест и маршрутов следования для демонстраций и шествий, требований по их материально-техническому и организационному обеспечению, а также границ прилегающих территорий, где не допускаются пикетирования. Организация и проведение мирных собраний возможно после завершения указанной процедуры.

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