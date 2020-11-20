Героин на 12,5 млн тенге хранил в тайнике под полом житель Костанайской области

Героин на 12,5 млн тенге хранил в тайнике под полом житель Житикары, сообщает Polisia.kz.

Пол килограмма героина местный 39- летний житель хранил у себя дома. При проведении следственных действий полицейские изъяли весы, а также крупную сумму денег – более одного миллиона тенге.

О подробностях специальной операции, проведенной в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия “Дәрмек” рассказал заместитель начальника отдела полиции города Житикара и района Алибек Шандалинов.

«Операция по задержанию распространителя наркотиков была начата еще в октябре 2020 года. К нам поступила информация, что на территории города появился героин. Проведенными оперативно-следственными действиями нам удалось выйти на распространителя наркотиков. При содействии пограничной службы и специального подразделения полиции 39-летний горожанин был задержан около автозаправки, – отмечает Алибек Шандалинов.

В дальнейшем при проведении обыска в доме и гараже подозреваемого полицейскими был изъят героин общим весом 499 грамм. Наркотики хранились под полом в тайнике. При проведении следственных действий были использованы служебно-розыскные собаки.

В настоящее время начато досудебное расследование по статье 297 УК РК ч 3 “Незаконное изготовление, переработка, приобретение и хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере”. В рамках расследования уголовного дела выясняется канал поставки наркотиков в область.

Отметим, что с начала года на территории региона из незаконного оборота изъято более 473 килограмм различных наркотических средств, в том числе 730 грамм героина и 260 грамм синтетических психотропных веществ и их аналогов.

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