Как сообщила заместитель председателя Комитета по делам молодежи и семьи минкультуры Лира Раисова на брифинге в СЦК в этом году комитетом начата работа совместно с фондом народонаселения ООН.

Комитет по делам молодежи и семьи минкультуры начал детальное изучение и продвижение на национальном уровне концепции дружественной, семейной политики на рабочих местах.

«В рамках данной концепции мы проводим работу с работодателями, в том числе крупных промышленных комплексов, предприятий различных форм собственности для того, чтобы работодатели более лояльно с пониманием относились к семьям, имеющим детей, особенно малолетних детей, в том числе, если есть возможность, предоставлять гибкий рабочий график, есть возможность открытия детских садов, к примеру, по близости к рабочему месту, оплачивать или частично оплачивать путевки в оздоровительные лагеря, чтобы работодатели создавали такого рода условия. Буквально 15 мая мы провели большую конференцию с участием международных экспертов, представителей крупных предприятий Казахстана в Усть-Каменогорске, там как раз был обобщен лучший национальный опыт в этом направлении мы планируем довести до коллег из министерства соцзащиты, до всех работодателей через соответствующие ассоциации данную информацию, что все-таки это наша солидарная общественная ответственность в обеспечении безопасности в том числе в летний период. Нам бы хотелось, чтобы работодатели с пониманием относились к такого рода вещам и шли навстречу к тем родителям, которые имеют детей, чтобы они могли больше времени уделять воспитанию детей», — отметила Лира Раисова.

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