Год после пожара в Костанайской области. Как изменилась жизнь аманкарагайцев?

Несколько десятков тысяч гектаров сгоревшего леса и люди, оставшиеся без крыши над головой. Лесные пожары, бушевавшие в сентябре прошлого года в Аулиекольском районе, нанесли непоправимый урон природе и людям.

Первые сообщения о том, что в Аулиекольском районе горит лес, начали поступать второго сентября. Потушить в одночасье пожар не удалось. Со стихией боролись несколько дней. Непоправимый урон нанесен природе, пострадали и люди, оставшись без крыши над головой, документов и вещей.

Сейчас жизнь идёт своим чередом. Прилавки восстановили, и люди снова торгуют дарами природы. Люди говорят, этот год урожайный, погода благоволит.

Пострадала не только природа, но и люди. Соседке этих людей Елене Ходос повезло больше, ее дом уцелел. Пострадала лишь крыша.

-Все хорошо.

-Что удалось сделать?

-Ну все. Только что сараи не построили. И все. А так в доме все.

-Крышу перекрыли?

-Да.

-Внутри отремонтировали?

-Да, все нормально!

Елена говорит, ремонт закончили, заказали мебель и о пережитом вспоминают редко. Посчастливилось нам встретить и ещё одного героя. Год назад Николай Богданович и его семья после пожара жили в школе, их дом сгорел дотла.

Сейчас Николай полон оптимизма. Его семье дали новый дом в построенном для погорельцев микрорайоне Бiрлiк в Аулиеколе. Потихоньку они обживаются и обустраиваются.

«Сейчас вообще все хорошо. Все замечательно. Сейчас даже намного лучше, чем было раньше. И документы сделали, и дом получили. В общем, все хорошо», — говорит Николай Богданович.

Наладилась жизнь и других аманкарагайцев. В беде не оставили ни кого. Восстановить баланс жизни людей конечно удалось быстрее, а чтобы природное богатство Аулиекольского района лес снова стал таким как прежде, нужны годы.

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