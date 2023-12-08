Гонконгский грипп выявили в Казахстане

В столице выявлены случаи гонконгского гриппа. Как сказала главный санврач города Сархат Бейсенова, первые случаи в этом эпидсезоне. Врач поделилась рекомендациями, которые помогут избежать заражения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В текущем эпидсезоне 2023-2024 годов, а именно с 28 сентября 2023 года по 7 декабря 2023 года, или с 40-й по 48-ю отчетную неделю, среди населения столицы зарегистрировано 54 907 случаев ОРВИ.

В прошлом году за аналогичный период эпидсезона зарегистрировано 48 683 случая. Как подчеркнула главный санврач, в этом сезоне заболеваемость выше показателя прошлого на 14%/

«8 медорганизаций Астаны в течение года делают выборочный отбор проб от больных, у которых клиника схожа с гриппом. Положительные результаты проходят генетическое изучение вирусов (секвенирование). Это позволяет оценить эпидемиологическую ситуацию в целевых группах и составить представление о популяции в целом. Так, по результатам лабораторных исследований в текущем эпидемическом сезоне среди заболевших ОРВИ идентифицирован вирус гриппа типа А (H3N2) (гонконгский грипп) у 29 больных», — сообщила корреспонденту Бейсенова.

Выделенные вирусы гриппа A (H3N2) циркулируют и вызывают сезонный подъем болезни, отметила врач.

По словам Бейсеновой, заболевание отличается быстрым течением. Гонконгский грипп поражает слизистую полость носа и ротоглотки, вызывая при этом воспалительные процессы.

Департамент санэпидконтроля Астаны призывает жителей выполнять простые правила, чтобы не заболеть:

носить маску, соблюдать социальную дистанцию;

прикрывать рот и нос при чихании;

регулярно мыть руки, проветривать помещение и проводить влажную уборку;

не отправлять ребенка в школу или детсад, если у него появились симптомы, обратиться к врачу по месту жительства;

стараться не переутомляться, больше гулять, спать достаточное время и хорошо питаться;

делать утреннюю гимнастику и заниматься физкультурой.

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