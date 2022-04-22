Граница открыта. Наплыв гостей из-за рубежа ожидают в Костанайской области на майские праздники

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Ограничения по передвижению через границу Казахстана действовали с момента ввода в республике карантинных мер в 2020-ом году, то есть чуть больше двух лет. Теперь они сняты. Об этом напомнил начальник управления миграционной службы Костанайской области Кайрат Дутпаев.
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Иностранцам, приезжающим на территорию нашей страны, не нужно получать разрешение на временное пребывание сроком до 90 суток. Но, в соответствии с законом, принимающие лица обязаны проинформировать органы внутренних дел о пребывающих у них иммигрантах в течение трёх рабочих дней. Это можно сделать тремя способами.
«Первый способ, это обратиться в миграционную службу города, района области, и в письменном виде, заполнить бланк заявления, о прибытии иностранца. Либо в электронном виде, с помощью двух приложений, программ. Через визово-миграционный портал», — объясняет начальник управления миграционной полиции ДП Костанайской области Кайрат Дутпаев.
Для пользования порталом необходима электронно-цифровая подпись. Как и для информационной системы «e.Qonaq», зайти в которую можно с любого устройства, с персонального компьютера или смартфона.
«Можно зайти, скачать приложение «e.Qonaq», и там, буквально, несколько шагов пройти, и, можно своего гостя, зарегистрировать у себя в жилище. При этом, распечатав справку об уведомлении, и все, и на этом, как говорится, можно выполнить все требования закона», — говорит Кайрат Дутпаев.
В случае не уведомления в установленные сроки, напоминают полицейские, принимающая сторона несёт административную ответственность. За 3 месяца этого года миграционной службой Костанайской области выдано 2 179 разрешений на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства. По словам Кайрата Дутпаева, миграционная ситуация в регионе остается стабильной и контролируемой. Увеличения числа въезжающих, связанного с открытием границ, не наблюдается. Наплыв гостей из-за рубежа, ожидается в обычные периоды майских праздников и летних каникул.
COVID-2019 в Казахстане
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101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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