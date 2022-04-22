Граница открыта. Наплыв гостей из-за рубежа ожидают в Костанайской области на майские праздники

Ограничения по передвижению через границу Казахстана действовали с момента ввода в республике карантинных мер в 2020-ом году, то есть чуть больше двух лет. Теперь они сняты. Об этом напомнил начальник управления миграционной службы Костанайской области Кайрат Дутпаев.

Иностранцам, приезжающим на территорию нашей страны, не нужно получать разрешение на временное пребывание сроком до 90 суток. Но, в соответствии с законом, принимающие лица обязаны проинформировать органы внутренних дел о пребывающих у них иммигрантах в течение трёх рабочих дней. Это можно сделать тремя способами.

«Первый способ, это обратиться в миграционную службу города, района области, и в письменном виде, заполнить бланк заявления, о прибытии иностранца. Либо в электронном виде, с помощью двух приложений, программ. Через визово-миграционный портал», — объясняет начальник управления миграционной полиции ДП Костанайской области Кайрат Дутпаев.

Для пользования порталом необходима электронно-цифровая подпись. Как и для информационной системы «e.Qonaq», зайти в которую можно с любого устройства, с персонального компьютера или смартфона.

«Можно зайти, скачать приложение «e.Qonaq», и там, буквально, несколько шагов пройти, и, можно своего гостя, зарегистрировать у себя в жилище. При этом, распечатав справку об уведомлении, и все, и на этом, как говорится, можно выполнить все требования закона», — говорит Кайрат Дутпаев.

В случае не уведомления в установленные сроки, напоминают полицейские, принимающая сторона несёт административную ответственность. За 3 месяца этого года миграционной службой Костанайской области выдано 2 179 разрешений на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства. По словам Кайрата Дутпаева, миграционная ситуация в регионе остается стабильной и контролируемой. Увеличения числа въезжающих, связанного с открытием границ, не наблюдается. Наплыв гостей из-за рубежа, ожидается в обычные периоды майских праздников и летних каникул.

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