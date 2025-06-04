В Казахстане срывать ромашки разрешено, но с соблюдением ряда условий. В Министерстве экологии пояснили: дикорастущие растения, включая ромашки, допустимо собирать для личного пользования или домашних нужд.

«Общее пользование растительным миром осуществляется безвозмездно и без соответствующих разрешений», – говорится в ответе министерства на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.

Это означает, что если вы решили нарвать немного цветов для себя, к примеру, чтобы поставить букет дома в вазу, то разрешения получать не требуется и штрафа за это не будет.

Однако есть нюанс: если сбор дикорастущих растений осуществляется для фармацевтических, продовольственных или технических целей, то есть в больших объемах и с целью их дальнейшей переработки или продажи, это уже считается специальным пользованием. А значит, требуется оплата и уведомление властей.

«Специальное пользование осуществляется при условии внесения платы за пользование растительными ресурсами и направления уведомления в области охраны, защиты, восстановления и использования растительного мира», – пояснили в министерстве.

Ромашка не входит в список редких или исчезающих видов растений в Казахстане.

Если вы сорвали несколько полевых цветов для личного пользования, штрафа не будет. При этом для некоторых видов лекарственных растений, не входящих в Красную книгу, могут устанавливаться нормы сбора – до 10 килограммов на человека. Данные лимиты определяют местные маслихаты.