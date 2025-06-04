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Грозит ли казахстанцам штраф за сбор ромашек?

— Сегодня, 09:29
Изображение для новости: Грозит ли казахстанцам штраф за сбор ромашек?

pixabay.com

Ромашки и другие полевые цветы украшают не только степи и горы, но и городские улицы, обочины дорог и парки. Многие прохожие останавливаются, чтобы полюбоваться ими или собрать букет в подарок, для фото или просто «для настроения». Но не все задумываются: разрешено ли срывать такие растения, не охраняются ли они законом, и чем может обернуться на первый взгляд безобидный букетик дикорастущих цветов, выясняла корреспондент Tengrinews.kz.

В Казахстане срывать ромашки разрешено, но с соблюдением ряда условий. В Министерстве экологии пояснили: дикорастущие растения, включая ромашки, допустимо собирать для личного пользования или домашних нужд.

«Общее пользование растительным миром осуществляется безвозмездно и без соответствующих разрешений», – говорится в ответе министерства на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.

Это означает, что если вы решили нарвать немного цветов для себя, к примеру, чтобы поставить букет дома в вазу, то разрешения получать не требуется и штрафа за это не будет.

Однако есть нюанс: если сбор дикорастущих растений осуществляется для фармацевтических, продовольственных или технических целей, то есть в больших объемах и с целью их дальнейшей переработки или продажи, это уже считается специальным пользованием. А значит, требуется оплата и уведомление властей.

«Специальное пользование осуществляется при условии внесения платы за пользование растительными ресурсами и направления уведомления в области охраны, защиты, восстановления и использования растительного мира», – пояснили в министерстве.

Ромашка не входит в список редких или исчезающих видов растений в Казахстане.

Если вы сорвали несколько полевых цветов для личного пользования, штрафа не будет. При этом для некоторых видов лекарственных растений, не входящих в Красную книгу, могут устанавливаться нормы сбора – до 10 килограммов на человека. Данные лимиты определяют местные маслихаты.

«Для лекарственных растений (кроме редких и исчезающих) может быть установлена норма до 10 килограмм на человека. Общее пользование растительным миром осуществляется безвозмездно и без соответствующих разрешений. В случае сбора дикорастущих растений в целях специального пользования без платы за пользование растительными ресурсами, за это предусматривается ответственность в соответствии с налоговым законодательством Казахстана», – пояснили в Минэкологии.

Тем не менее экологи призывают относиться к природе бережно — не вырывать цветы с корнем и не собирать их в больших количествах.

«Министерство рекомендует соблюдать умеренность, не вырывать растения с корнем, чтобы сохранить их популяцию, не нарушать естественные ландшафты и не повреждать другие растения и деревья», – подчеркнули в ведомстве.

Поэтому, прежде чем сорвать цветок, стоит задуматься: щедрость природы не безгранична, и она требует заботы. Пусть лучше ромашковая поляна радует глаз многих, чем один букет — лишь ненадолго.



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