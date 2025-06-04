«Общее пользование растительным миром осуществляется безвозмездно и без соответствующих разрешений», – говорится в ответе министерства на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.
Это означает, что если вы решили нарвать немного цветов для себя, к примеру, чтобы поставить букет дома в вазу, то разрешения получать не требуется и штрафа за это не будет.
Однако есть нюанс: если сбор дикорастущих растений осуществляется для фармацевтических, продовольственных или технических целей, то есть в больших объемах и с целью их дальнейшей переработки или продажи, это уже считается специальным пользованием. А значит, требуется оплата и уведомление властей.
«Специальное пользование осуществляется при условии внесения платы за пользование растительными ресурсами и направления уведомления в области охраны, защиты, восстановления и использования растительного мира», – пояснили в министерстве.
Ромашка не входит в список редких или исчезающих видов растений в Казахстане.
Если вы сорвали несколько полевых цветов для личного пользования, штрафа не будет. При этом для некоторых видов лекарственных растений, не входящих в Красную книгу, могут устанавливаться нормы сбора – до 10 килограммов на человека. Данные лимиты определяют местные маслихаты.
«Для лекарственных растений (кроме редких и исчезающих) может быть установлена норма до 10 килограмм на человека. Общее пользование растительным миром осуществляется безвозмездно и без соответствующих разрешений. В случае сбора дикорастущих растений в целях специального пользования без платы за пользование растительными ресурсами, за это предусматривается ответственность в соответствии с налоговым законодательством Казахстана», – пояснили в Минэкологии.
Тем не менее экологи призывают относиться к природе бережно — не вырывать цветы с корнем и не собирать их в больших количествах.
«Министерство рекомендует соблюдать умеренность, не вырывать растения с корнем, чтобы сохранить их популяцию, не нарушать естественные ландшафты и не повреждать другие растения и деревья», – подчеркнули в ведомстве.
Поэтому, прежде чем сорвать цветок, стоит задуматься: щедрость природы не безгранична, и она требует заботы. Пусть лучше ромашковая поляна радует глаз многих, чем один букет — лишь ненадолго.