Хореографический ансамбль «Тарлан» завоевал золото в Туркестане

В городе Туркестан на минувшей неделе прошел открытый республиканский конкурс — фестиваль «Turkestan music festival». В котором приняли участие и хореографический ансамбль «Тарлан» из Костанайской средней школы номер двадцать три им.Козыбаева, где завоевали сразу три золота.

26 июня в городе Туркестан прошел открытый конкурс фестиваль, где приняли участие ребята со всего Казахстана по 4 номинациям. Хореографический ансамбль «Тарлан » из СШ №23 в номинации «Хореографическое искусство» завоевали наивысшую награду конкурса — Гран-при. Как рассказала руководитель ансамбля времени на подготовку было немного, но не смотря на это выступили костанайские танцоры достойно.

«На самом деле готовились к конкурсу мы в сжатые сроки, практически, на подготовку у нас было 2-1,5 месяца. Очень волновались, переживали, конечно. Но все были настроены серьезно, понимали, что сроки ограничены, времени на подготовку мало, поэтому все детки отнеслись серьезно и конечно же выступили они, я считаю, что достойно»,- отмечает руководитель хореографического ансамбля Эльнара Мингауова.

Участницы ансамбля Екатерина и Ксения Петри отмечают, что на самом фестивале чувствовалась атмосфера конкуренции. По мнению девушек, победить им помогла сплоченность коллектива.

«Наш коллектив довольно сплоченный. Сильный духом. Перед выходом на сцену мы друг-друга поддерживали. Уверенность в себе предавали. Наша сплоченность, наша подготовка перед выездом, мы каждый день тренировались. И сплоченность и тренировки привели нас к победе», — говорят участницы ансамбля.

А вот для Валерии Поплавской конкурс прошел на одном дыхании. Признается, была уверенна, что их танец оценят. Хотя, волнение, конечно, присутствовало.

«Когда объявили, что у нас гран при была какая-то пустота, шок. И наш именно танец объявили последним, ну и надежда пропадает к концу. Но тут объявляют наш танец и мы такие; «Вау», ну то есть было неожиданно и приятно. Я считаю, что мы были очень сильным коллективом на этом конкурсе. Потому, что мы уже довольно давно отрабатывали все танцы. И всегда привозили победы. Я была уверенна, что мы возьмем победу»,- рассказывает Валерия Поплавская.

Участвовали ребята из «Тарлана» еще и в номинации соло народный танец, где выступил Султанбек Фазылкан, который занял первое место . Плюс серебро в категории восточный танец.

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