На пленарном заседании мажилиса депутат Мажилиса Парламента РК Азат Перуашев выступил с предложением установить нулевую ставку НДС на социально значимые товары и услуги.
«Дальше начинаются наши противоречия с самим правительством. Те товары и услуги, которые влияют на социальное самочувствие общества, должны иметь нулевую нагрузку. Это продукты питания, одежда и обувь, детские товары, лекарства и медицинские услуги, коммунальные платежи и строительство социального жилья. Например, медицинские услуги оплачиваются из фонда ОСМС, который формируется из фонда оплаты труда и зарплаты граждан, с которых уже удержан подоходный налог. И повторно вводить налог на эти средства – это двойное налогообложение. В целом НДС платит потребитель, а сегодня более 50% доходов казахстанцы тратят только на питание. Добавьте сюда инфляцию, рост тарифов и те 10% НДС, которые хочет ввести правительство, и у людей не останется средств ни на что больше. И так многие недотягивают от зарплаты до зарплаты, попадают в долги и не могут их оплатить. Таким образом для социально-значимых товаров и услуг нужна нулевая ставка НДС», подчеркнул депутат Азат Перуашев.
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