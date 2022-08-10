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Идут четвёртые сутки. Поиски 5-летней Мадины проводятся в режиме тишины — оперштаб

Тактика поисковых мероприятий меняется с учетом рекомендаций специалистов, сообщает Костанайский оперштаб. 

В ДП Костанайской области сообщили, что поиски проводятся в режиме тишины с учетом особенностей ребенка. Направление прочесывания местности поменялось. Если ранее обследование территории шло вдоль русла реки Тобол, то теперь идет от Тобола по направлению к поселку Жамбыл.

Ночью работали специальные подразделения с тепловизорами, применялась тактика разведки.

С утра возобновился облет зоны поиска, которая расширилась до 100 километров в четырех направлениях.

В поисках продолжают участвовать волонтеры, неравнодушные граждане, а также военнослужащие Национальной гвардии, ПС ДКНБ РК, кинологи, сотрудники полиции, ДЧС и других правоохранительных и специальных органов.

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