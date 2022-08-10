Идут четвёртые сутки. Поиски 5-летней Мадины проводятся в режиме тишины — оперштаб

Тактика поисковых мероприятий меняется с учетом рекомендаций специалистов, сообщает Костанайский оперштаб.
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В ДП Костанайской области сообщили, что поиски проводятся в режиме тишины с учетом особенностей ребенка. Направление прочесывания местности поменялось. Если ранее обследование территории шло вдоль русла реки Тобол, то теперь идет от Тобола по направлению к поселку Жамбыл.
Ночью работали специальные подразделения с тепловизорами, применялась тактика разведки.
С утра возобновился облет зоны поиска, которая расширилась до 100 километров в четырех направлениях.
В поисках продолжают участвовать волонтеры, неравнодушные граждане, а также военнослужащие Национальной гвардии, ПС ДКНБ РК, кинологи, сотрудники полиции, ДЧС и других правоохранительных и специальных органов.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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