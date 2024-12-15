В последние дни казахстанцы активно обсуждают в соцсетях проблемы с интернетом.

Многие жалуются на резкое ухудшение связи: снижение скорости, частые перебои и затруднённый доступ к мессенджерам и социальным сетям, сообщает Exclusive.kz.

Представители Telegram-канала Buzyq связались с диспетчером одного из операторов связи, который объяснил перебои с интернетом «некими ограничениями».

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.