Информация для учащихся первой смены школ Костанайской области

Информацию распространяют городские и районные отделы образования.

В связи с погодными условиями: сильный ветер, гололёд, снежные заносы, учащиеся 1 смены с 0-11 класс школ г. Костанай 27.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

ГУ «Отдел образования города Рудного» УОаКО сообщает, что в соответствии с пп. 5, 12 Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 января 2016 года № 42 «Об утверждении правил отмены занятий в организациях среднего образования, а также организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования, а также в связи с неблагоприятными погодными метеоусловиями 27.12.2023 года занятия в 1 смену для учащихся 0-11 классов необходимо перевести на дистанционную форму обучения.

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