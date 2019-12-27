Информация о переносе утренников в Костанае

Власти Костаная в связи с трауром сообщили о переносе запланированных на 28 декабря праздничных мероприятий на площади перед областным акиматом, сообщает alau.kz

Сегодня в управлении культуры областного акимата сообщили о переносе утренников, которые должны были пройти 28 декабря.

«Все перенести на 29 невозможно. Поэтому они переносятся по свободному графику каждого предприятия индивидуально. Поэтому мы просим всех костанайцев обращаться к организаторам. Русский драматический театр все свои утренники, запланированные на 28 декабря, перенесли на 31 декабря и 4 января», — сообщил руководитель Управление культуры акимата Костанайской области Ерлан Калмаков.

Ранее в акимате сообщили о переносе зимнего фестиваля