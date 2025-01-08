По состоянию на 19:50 часов 8 января 2025 г. в связи с ухудшением погодных условий ограничено движение Для всех видов автотранспорта:

1. Карасу-Б.Чураковка 15-100 км;

2. Койбагор -Карасу-Севастопольское 0-124 км;

3. Рудный-Качар-Федоровка 0-82,7 км

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