Информацию о смерти Сары Назарбаевой назвали фейком, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Ранее в сети появилась информация о смерти супруги первого президента. Сообщалось, что врачи больницы Управления делами Президента якобы приняли решение отключить ее от аппарата ИВЛ.

Однако источники Tengrinews.kz не подтвердили информацию о смерти Сары Назарбаевой.

Отметим, что Сара Назарбаева проходит курс лечения в Национальном госпитале Медицинского центра Управления делами Президента. Сообщалось, что она находится в тяжелом состоянии.