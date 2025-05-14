Информацию о смерти Сары Назарбаевой назвали фейком, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Ранее в сети появилась информация о смерти супруги первого президента. Сообщалось, что врачи больницы Управления делами Президента якобы приняли решение отключить ее от аппарата ИВЛ.
Однако источники Tengrinews.kz не подтвердили информацию о смерти Сары Назарбаевой.
Отметим, что Сара Назарбаева проходит курс лечения в Национальном госпитале Медицинского центра Управления делами Президента. Сообщалось, что она находится в тяжелом состоянии.
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