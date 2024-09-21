Инклюзивный турнир по бочча состоялся в Костанае

«Казахстанской федерации бочча»
Казахстанская федерация бочча провела инклюзивный турнир по паралимпийскому виду спорта «бочча». Мероприятие направлено на продвижение инклюзивного общества и популяризацию активного образа жизни среди людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщается в пресс-релизе «Казахстанской федерации бочча».
Бочча— это уникальный паралимпийский вид спорта, отличающийся высокой адаптивностью для людей с тяжелыми поражениями опорно-двигательного аппарата.
В последние годы этот спорт активно развивается в Казахстане, способствуя интеграции людей с инвалидностью в общество, улучшая их социальную включенность, занятость и качество жизни.
В турнире приняли участие 30 участников, включая детей и взрослых с инвалидностью, а также представителей неправительственных и коммерческих организаций, студенты. Основная цель мероприятия — не только популяризация игры, но и создание площадки для диалога и взаимодействия, укрепление инклюзивности и равноправия в обществе.