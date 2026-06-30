«Иногда по 40 минут»: костанайцы жалуются на пробки у переезда между Береке и Аэропортом





В Костанае водители продолжают жаловаться на заторы у железнодорожного переезда между микрорайонами Береке и Аэропорт. Дорогу открыли в 2023 году, чтобы снизить нагрузку на проспект Назарбаева. Решить проблему с ожиданием у переезда, по мнению акима города Марата Жундубаева, сможет строительство эстакады.

Утром 20 октября, около девяти часов, съёмочная группа застала проходящий состав. По наблюдениям журналистов, за 15–20 минут ограниченного движения автомобили скопились от поворота из микрорайона Аэропорт до светофора на улице Станционной.

Что говорят водители

Некоторые автомобилисты утверждают, что ожидание затягивается значительно дольше.

«Где-то после восьми вечера в основном здесь часто поезда проезжают. Мне не нравится, здесь пробки, очень долго стоим, иногда по 40 минут», — рассказал один из водителей.

Другой участник опроса отметил, что из-за ситуации на переезде вынужден заранее выезжать на работу, а вечером выбирать объезд через Горбатый мост. Таксисты также рассказали, что их пассажиры из-за заторов опаздывают.

При этом мнения разделились: один из опрошенных сообщил, что обычно ждёт около 10–15 минут, и назвал такую продолжительность приемлемой.

Среди водителей оказался и машинист. По его словам, движение грузовых и маневровых составов на этом участке нельзя привязать к постоянному расписанию, как движение пассажирских поездов.

Что показали замеры

Из-за многочисленных жалоб на прошлой неделе специалисты дорожной полиции и Национального центра качества дорожных активов провели замеры на переезде. Результаты обсудили на еженедельном совещании в акимате Костаная.

По приведённым данным, 13 октября с восьми утра до восьми вечера здесь проехали около 13 тысяч автомобилей. За сутки с 14 на 15 октября зафиксировали около 10,5 тысячи машин. Примерно такой же поток наблюдался в выходной день.

За сутки переезд закрывали 21 раз. Продолжительность каждого закрытия составляла от двух до четырнадцати минут.

«Общая протяжённость закрытий составила 120 минут. Среднюю продолжительность вывели — 5 минут 43 секунды», — сообщил Марат Жундубаев.

Аким добавил, что сам пользуется этой дорогой два-три раза в неделю и, по его опыту, максимальное ожидание составляло 15–16 минут, когда автомобиль находился в конце очереди.

Для сравнения он привёл данные по шестиполосному проспекту Назарбаева в районе улицы Бородина: там за сутки проходят 34 258 автомобилей. Дорога через переезд имеет две полосы движения.

Проблему предлагают решить эстакадой

По мнению Жундубаева, дорога между микрорайонами всё же помогает разгружать городскую сеть. Однако решить проблему с пересечением железнодорожных путей сможет эстакада.

Первой планируют построить эстакаду, которая соединит улицы Дощанова и Достык. Ещё одна должна связать улицу Шакшак Жанибек батыра со Станционной и облегчить движение между микрорайонами Аэропорт и Береке. Третью предусматривают между улицами Тауелсиздик и Карин Доненбаевой.

Прогноз погоды в Костанайской области на 21 октября В Костанайской области 21 октября осадков не ожидается. Ночью и утром на западе, севере и...

Насилие над малолетними и заражение ВИЧ: мужчине вынесли пожизненный приговор В Павлодаре 48-летнего мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы за сексуальные преступления против двух малолетних...

Что будет с гаражами в Костанае: в архитектуре озвучили предложение Гаражные кооперативы, оказавшиеся внутри городской застройки Костаная, предлагают рассматривать как градостроительный резерв для освоения с...