В Казахстане потребовали разоблачить зарубежных перевозчиков, получающих льготы, предназначенные только для местных компаний, передает LS.

По словам мажилисмена Серика Ерубаева, в последние годы в стране массово регистрируются крупные зарубежные компании, работающие в сфере международных автоперевозок. Это позволяет им получать доступ к квотам, лицензиям и налоговым преференциям, изначально предусмотренным для казахстанского бизнеса.

«Однако такие компании в основном используют иностранный автопарк, капитал и персонал и фактически управляются извне. Предлагаем проверить эти предприятия на предмет соблюдения требований законодательства РК, движения капитала, выявления конечных бенефициаров, состава персонала и органов управления. Далее следует ограничить им доступ ко льготам, предназначенным для отечественных перевозчиков. Также просим изменить порядок выдачи регистрационных номеров, свидетельств на международные перевозки и механизм распределения квот», – заявил депутат.

По данным Ассоциации водителей и владельцев грузового транспорта, доля релокационных компаний на рынке уже превышает 75%. Если не принять срочных мер, весь сегмент международных перевозок может перейти под контроль иностранных операторов, высказал опасения С. Ерубаев.

Он отметил, что эти компании освобождены от уплаты НДС как международные перевозчики, а также имеют право регистрировать седельные тягачи без уплаты утилизационного сбора.

«Более того, иностранные грузовики получают белые госномера, предназначенные для резидентов, а также свидетельства на международные автомобильные перевозки и осуществляют транспортировку в Европу, фактически обслуживая интересы своих стран. Хотя, согласно пункту 36 «Правил госрегистрации и учета отдельных видов транспортных средств», машины компаний с иностранным участием, зарегистрированные в РК, должны получать желтые номерные знаки серии «М» и «Н», – пояснил мажилисмен.

По его словам, в условиях лояльного отношения со стороны госорганов и при поддержке мощных зарубежных игроков отечественные перевозчики теряют позиции и вытесняются с рынка.

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