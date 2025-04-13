В степной местности, в 12 километрах от поселка Кушмурун Аулиекольского района Костанайской области, легковой автомобиль застрял в грязевой массе. В салоне находились четверо человек, трое — граждане Китайской Народной Республики и их переводчик.

Самостоятельно выбраться из размокшего участка степной дороги водитель не смог и обратился за помощью на линию 112.

Дежурная смена спасателей на технике высокой проходимости, оснащённой лебёдкой извлекла автомобиль из солончаковой западни.

Не нуждавшиеся в медицинской помощи иностранные граждане выразили благодарность казахстанским спасателям за оперативность и помощь в сложной ситуации.

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