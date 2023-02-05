Интернет-мошенники придумали новый способ обманывать костанайцев — ДП

Интернет-мошенники придумали новый способ выманиивая у граждан их личных данных. Их они используют в различных преступных схемах по похищению денег.

О том, что многие интернет-мошенники проявляют неплохие умения в психологии, и стараются использовать различные её приемы, известно давно. В последнее время, они начали играть на таком чувстве как злость.

«В социальных сетях и мессенджерах появились фейковые странички. В комментариях они пишут оскорбительные слова. После перехода на личную страничку данного, чаще всего она является закрытой, либо имеется ссылка, переходящая на другой мессенджер, где необходимо ввести свои анкетные данные», — сообщил начальник отдела по борьбе с киберпреступностью УКП ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.

Разозленный человек, желая разобраться с обидчиком, или хотя бы ответить на оскорбления, вводит все, что от него требует мессенджер, даже свои логины и пароли для входа в него. Но, все ссылки, клоны мессенджеров, созданы мошенниками с одной целью, — завладеть личными данными граждан, и взломать их аккаунты.

«В последующем, получив логин, пароль от мессенджера, злоумышленники пишут друзьям о помощи, о денежных вознаграждениях, что «попал в беду» и необходимо перекинуть денежные средства, либо используют персональные данные уже для осуществления звонков и представляются сотрудниками службы безопасности банка», — отметил Олжас Магыпаров.

В общем, разозлившись на виртуального недоброжелателя, человек может запросто лишиться собственных денег. Или их лишатся его друзья, на которых выйдут злоумышленники. Фейковые аккаунты, по словам полицейских, создаются постоянно, и, так же постоянно правоохранительные органы пытаются с ними бороться.

«Проводится мониторинг интернета на выявление таких фейковых аккаунтов по распространению ложной информации и фейковых магазинов предоставляющих товары и услуги. + После обнаружения какой-либо фейковой странички, либо аккаунта, данные ссылки направляются в кибер-надзор для блокирования их на территории Казахстана»,- подчеркнул Олжас Магыпаров.

Полицейские рекомендуют, в случае поступления к вам различных сообщений, или, уже даже и комментариев под вашими публикациями, не в коем случае не переходить по ним далее. Лучше, говорят специалисты, их сразу удалить или заблокировать.

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