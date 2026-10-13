Ипотека стала непосильной: кому в Казахстане помогут с выплатами





Срок дополнительной помощи социально уязвимым ипотечным заёмщикам в Казахстане продлили до 1 сентября 2027 года. Об этом сообщает агентство по регулированию и развитию финансового рынка, передает rus.baq.kz

Программу также расширили. Льготное рефинансирование смогут рекомендовать отдельным заёмщикам, которые ранее не соответствовали её условиям.

Речь идёт о гражданах, у которых ипотечное жильё является единственным, просрочка превышает 180 дней, а остаток основного долга составляет не более 50 млн тенге. При этом доходов заёмщика должно быть недостаточно для погашения кредита на прежних условиях.

По данным банков, такая помощь необходима примерно 1,5 тысячи заёмщиков.

«Это позволит предоставить льготное рефинансирование дополнительным категориям заемщиков, в том числе лицам с инвалидностью, пенсионерам по возрасту и семьям, воспитывающим детей с инвалидностью», — сообщила председатель Агентства Мадина Абылкасымова.

Для рассмотрения вопроса о поддержке необходимо обратиться в банк, выдавший ипотеку, и предоставить документы о доходах, финансовом положении и социальном статусе.

Дополнительного финансирования из бюджета не потребуется. Средства, возвращаемые заёмщиками, которые уже получили рефинансирование, будут повторно направлять на помощь другим участникам программы.

Программа действует в Казахстане с 2015 года. Изначально она была направлена прежде всего на поддержку ипотечных заёмщиков, пострадавших из-за валютных колебаний и роста долговой нагрузки.

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