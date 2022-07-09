Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла «Уимблдон»

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала волевую победу в финале «Уимблдона», обыграв второй номер мирового рейтинга — Онс Жабер из Туниса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.
23-летняя Рыбакина впервые в карьере играла в решающем матче турнира «Большого шлема», сенсационно выиграв у Жабер в трех партиях за неполные два часа.
Первый сет остался за Жабер. Казахстанка проиграла две свои подачи и уступила в партии со счетом 3:6.
Во втором сете уже Рыбакина забрала две подачи конкурентки и победила в сете (6:2). Решающая партия снова началась с ошибки Жабер — казахстанка повела со счетом 1:0.
Ключевым стал восьмой гейм в сете. Рыбакина его выиграла и победила в матче (6:2).
Фото Reuters
Приз казахстанской спортсменке вручала Кейт Миддлтон (герцогиня Кембриджская).
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