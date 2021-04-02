История врача, который год находится в «красной» зоне костанайского ковидного госпиталя

Пока темпы вакцинации против коронавирусной инфекции в Казахстане только набирают обороты, борьба за жизнь людей уже заболевших — не прекращается. Впервые в «красную зону» костанайские врачи вошли 4 апреля, встретившись с первыми пациентами. С того момента прошел практически год.

«Волнение было сильное. Этот день я прекрасно помню. Видимо, никогда не забуду. Потому что приехав сюда, я встретила, уже смеркалось, стояла скорая помощь. Вот этот освещал воздух, пронизывал маячок скорой помощи, горела красная зона наша. Все были освещены, там осветительные приборы. Было волнительно, было страшно, заходила и видела слезы своей медсестры, которая со мной заходит», — вспоминает врач-инфекционист Костанайской областной больницы Ирина Копейкина.

Так вспоминает события годичной давности Ирина Копейкина. Времени, чтобы принять решение — отправляться, что называется, на передовую линию или нет, — у нее было ровно 5 минут. И она сказала «да». Врачи готовились к моменту, когда появятся первые пациенты с коронавирусной инфекцией. У каждого был даже собран «тревожный чемоданчик» с необходимыми вещами. Самым тяжелым испытанием стала разлука с родственниками. В красную зону тогда уходили на 14 дней, затем было 14 дней карантина.

«Родственники приезжали. Мы с ними, с семьей, через двери стеклянные общались. Друг другу воздушные поцелуи посылали. А так общение только по ватсапу было. Тогда это было тяжело психологически, тяжело было в замкнутом пространстве, мы не выходили никуда», — рассказывает врач.

Еще одним испытанием стала работа в защитной спецодежде. Врачи заступали на смену в апреле 2020-го на 12 часов. Все это время возможности принять пищу или элементарно попить воды — не было.

«Когда очень большое количество тяжелых пациентов, стрессовая ситуация, прежде всего присутствует ежедневно. Как-то аппетит подавляется, хочется больше пить — именно жажда . Ну, естественно возможности пить нету, поэтому то, что мы не кушаем, не пьем и в туалет не ходим — это чистая правда. Пока мы не выйдем из красной зоны», — делится Ирина Копейкина.

Однако, труд врачей, их самоотвержность и без преувеличения героизм не всегда бывает оценен пациентами и их родственниками. По словам Ирины Копейкиной, коронавирус коварен и непредсказуем. Инфекция тяжелая и для нее характерны скачки периодов улучшения и ухудшения состояния. И к этому не все оказываются морально готовыми.

«Население не до конца понимает и требует объяснения, иногда создается впечатление, что мы вредители какие-то, хотим погубить кого-то, нам все равно или еще что-то. В условиях такого тяжелейшего труда — это до слез, до боли»,- говорит врач-инфекционист.

Жизнь людей и врачей буквально разделилась на «до» и «после» с момента появления COVID-19. И те, кто видит тяжелых пациентов, знают о коронавирусной инфекции если не все, то многое, призывают каждого человека соблюдать меры предосторожности и беречь себя и своих близких.

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