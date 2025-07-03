Эксперты предполагают, что и в этом году РФ грозит плохой урожай пшеницы. Ранее, в декабре 2024 года, глава российского аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов прогнозировал, что в России в 2025 году будет собран самый низкий урожай пшеницы за последние пять лет. Объемы урожая пшеницы в этом году могут сократиться на 3 млн тонн и составить всего 78,7 млн тонн, говорилось в информации Сизова, передает inbusiness.kz.

В июньском отчёте аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз урожая пшеницы в России на 2025 год до 82,8 млн тонн. Для сравнения: в 2024 году было собрано 82,58 млн тонн, тогда как в 2023 году объём урожая составил 92,8 млн тонн. Таким образом, в 2024 и 2025 годах сбор пшеницы окажется примерно на 10 млн тонн ниже, чем в 2023 году, что свидетельствует о заметном снижении объёмов по сравнению с пиковыми показателями.

При этом в «СовЭкон» подчёркивают, что июньский прогноз основан на оптимистичном сценарии. В действительности ситуация остаётся напряжённой: аграрии сталкиваются с неблагоприятными погодными условиями, а состояние посевов вызывает серьёзные опасения.

В итоге если декабрьский пессимистичный прогноз «СовЭкона» сбудется, то в России новый «посредственный урожай» опять может уступить на 10 млн тонн среднему значению за 5 лет.

Российские зерновые аналитики основной причиной называют снижение рентабельности из-за пошлин, которые ввели в России еще с 2021 года. По оценкам экспертов, они «съедают» от 10% до 40% выручки аграриев.

Эксперты также отмечают, что серьёзным препятствием для аграриев стали неблагоприятные погодные условия. После посевной кампании лето выдалось прохладным и малосолнечным, что замедлило развитие культур. Во многих регионах России установилась дождливая, пасмурная погода. В отдельных районах фиксировались резкие похолодания, выпадение града, а местами — даже дождь со снегом. Всё это негативно сказывается на состоянии посевов и ставит под угрозу будущий урожай.

Как сообщал Inbusiness.kz, на Якутию обрушился снегопад. Специалисты местного Гидрометцентра РФ уточнили, что явление вызвано арктическим атмосферным фронтом. С середины недели может похолодать еще сильнее – по ночам температура воздуха понизится до минус 3 градусов.

Кроме того, Сизов обращает внимание на то, что состояние посевов в России является худшим за десятилетия. Местные фермеры ускорили деградацию земель, экономя на минеральных удобрениях.

Трейдеры также поделились своими мрачными прогнозами: сбор зерна в России будет уменьшаться с каждым годом. Они считают, что в 2026 году урожай в РФ рухнет до 70 млн тонн, в 2027 году – до 65 млн тонн.

Вследствие чего северный сосед может перестать обеспечивать себя «сырьем» главного продукта ежедневного рациона россиян. Ведь, по оценкам российских экспертов, годовая внутренняя потребность России в пшенице уже превышает 75 млн тонн.

По данным компании «Финам», в 2023 году в России было потреблено около 74,4 млн тонн пшеницы. Из этого объёма 44% использовалось для производства хлеба, кондитерских изделий и других пищевых продуктов. Остальные 56% пошли на кормовые нужды — в частности, для откорма сельскохозяйственных животных.

Тем временем, как сообщает специализированный портал ElDala, в приграничных с Казахстаном регионах России отказываются от посевов пшеницы. Казахстанские аграрии и зернотрейдеры восприняли эту новость положительно: снижение конкуренции со стороны РФ и отсутствие ценового демпинга, по их мнению, помогут стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке и удержать цены на пшеницу на приемлемом уровне.

Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов сообщил, что в 2025 году посевные площади под яровой пшеницей в России могут сократиться до 11,8 млн гектаров — это на 4,1% меньше по сравнению с 2024 годом. По его словам, такой показатель станет не только минимальным за последнее десятилетие, но и одним из самых низких за несколько десятков лет.

В том числе, сокращение посевных площадей затронет регионы, активно поставлявшие зерно в Казахстан в последние годы. Так, в Сибири посевы уменьшатся на 700 тысяч гектаров, а на Урале — на 300 тысяч. Общая площадь сокращения в этих регионах составит 1 миллион гектаров.

При средней урожайности около 30 ц/га Россия только с приграничных с Казахстаном регионов потеряет 3 миллиона тонн урожая, посчитали эксперты. Кстати, как раз столько пшеницы зашло в Казахстан из РФ в 2023 году, обвалив цены на внутреннем рынке и поставив на грань выживания отечественных фермеров.

Получается, теперь этот фактор не будет таким тревожным для наших фермеров, даже в ситуации, когда минсельхоз РК отменил все запреты на поставки пшеницы из России. Более того, возможно, российские регионы столкнутся с необходимостью поставок зерна из Казахстана (хотя сейчас на них наложен запрет со стороны Россельхознадзора).

Причины сокращения посевов пшеницы в России во многом совпадают с ситуацией в Казахстане. Фермеры всё чаще делают выбор в пользу масличных и бобовых культур — таких как подсолнечник, рапс и горох. Эти культуры демонстрируют более высокую рентабельность, а также поддерживаются государством через многомиллиардные субсидии. Дополнительным сдерживающим фактором для производства пшеницы в России остаётся действующая экспортная пошлина, которая делает её выращивание менее выгодным и побуждает аграриев переориентироваться на альтернативные культуры.

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