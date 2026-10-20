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Из сельхозземель — в промзоны: как изменится карта Костаная

— Сегодня, 10:58
Изображение для новости: Из сельхозземель — в промзоны: как изменится карта Костаная

Сгенерировано ИИ


В Костанае при корректировке генерального плана предусматривают новые территории для промышленных предприятий. Об этом сообщила руководитель отдела архитектуры города Гулсара Курмангалиева. 

Одной из основных площадок для размещения машиностроительных производств и логистических объектов остаётся действующая Индустриальная зона на северо-западе города. Для развития машиностроения её площадь увеличили с 400 до 960 гектаров.

Дополнительно под производственные объекты планируют перевести земли сельскохозяйственного назначения в трёх частях города:

  • Вблизи действующей Индустриальной зоны, за подстанцией «Батыс» мощностью 220 кВ, — около 580 гектаров. Здесь предполагается создать новую индустриальную зону.
  • В северной части города — около 330 гектаров под промышленный кластер для предприятий I–III классов.
  • В западной части города — более 1000 гектаров под новую производственную территорию.

Предусмотренные изменения позволят создать условия для размещения новых предприятий и дальнейшего развития промышленности Костаная.



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