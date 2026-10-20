Из сельхозземель — в промзоны: как изменится карта Костаная

В Костанае при корректировке генерального плана предусматривают новые территории для промышленных предприятий. Об этом сообщила руководитель отдела архитектуры города Гулсара Курмангалиева.
Одной из основных площадок для размещения машиностроительных производств и логистических объектов остаётся действующая Индустриальная зона на северо-западе города. Для развития машиностроения её площадь увеличили с 400 до 960 гектаров.
Дополнительно под производственные объекты планируют перевести земли сельскохозяйственного назначения в трёх частях города:
- Вблизи действующей Индустриальной зоны, за подстанцией «Батыс» мощностью 220 кВ, — около 580 гектаров. Здесь предполагается создать новую индустриальную зону.
- В северной части города — около 330 гектаров под промышленный кластер для предприятий I–III классов.
- В западной части города — более 1000 гектаров под новую производственную территорию.
Предусмотренные изменения позволят создать условия для размещения новых предприятий и дальнейшего развития промышленности Костаная.
Выпуск ТВ-новостей - 20.10.26
Выпуск ТВ-новостей - 19.10.26
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.