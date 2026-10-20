Из сельхозземель — в промзоны: как изменится карта Костаная





В Костанае при корректировке генерального плана предусматривают новые территории для промышленных предприятий. Об этом сообщила руководитель отдела архитектуры города Гулсара Курмангалиева.

Одной из основных площадок для размещения машиностроительных производств и логистических объектов остаётся действующая Индустриальная зона на северо-западе города. Для развития машиностроения её площадь увеличили с 400 до 960 гектаров.

Дополнительно под производственные объекты планируют перевести земли сельскохозяйственного назначения в трёх частях города:

Вблизи действующей Индустриальной зоны , за подстанцией «Батыс» мощностью 220 кВ, — около 580 гектаров. Здесь предполагается создать новую индустриальную зону.

, за подстанцией «Батыс» мощностью 220 кВ, — около 580 гектаров. Здесь предполагается создать новую индустриальную зону. В северной части города — около 330 гектаров под промышленный кластер для предприятий I–III классов.

— около 330 гектаров под промышленный кластер для предприятий I–III классов. В западной части города — более 1000 гектаров под новую производственную территорию.

Предусмотренные изменения позволят создать условия для размещения новых предприятий и дальнейшего развития промышленности Костаная.