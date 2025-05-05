Национальный банк Казахстана предложил новую меру для борьбы с телефонным мошенничеством — банки получат право блокировать подозрительные переводы до 24 часов. Это позволит предотвратить кражу средств у граждан, которые находятся под психологическим воздействием мошенников, пишет digitalbusienss.kz

До выяснения обстоятельств

Если клиент, несмотря на предупреждения, все же пытается перевести деньги, банк сможет временно приостановить операцию и пригласить человека в отделение — вместе с родственником. Это позволит убедиться, что решение об отправке денег принято осознанно, а не под давлением злоумышленников.

— Если человек, находясь под сильным воздействием, несмотря на предупреждения, все равно пытается перевести деньги мошенникам, банк сможет заблокировать перевод и пригласить клиента в отделение с родственником, который подтвердит осознанность его действий. Эта мера направлена на защиту граждан от необдуманных решений, принятых под влиянием мошенников, и предотвращение ситуаций, когда жертва, опомнившись, требует банк вернуть переведенные средства, — рассказал заместитель председателя Нацбанка Берик Шолпанкулов.

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