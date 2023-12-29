Из-за проливных дождей размыло дорогу в Костанайской области

В редакцию alau.kz прислали видео с указанием, что происходящее снято в Жангильдинском районе.

Как нам сообщили в акимате Жангельдинского района, в результате неблагоприятной погоды размыло участок дороги Акшыганак-Торгай на 71 километре.

«Для обеспечения безопасности населения и владельцев автотранспорта, местными властями выставлено ограждение, приняты все меры безопасности. После установления благоприятной погоды дорога будет восстановлена. Следует отметить, что на данном участке между населенными пунктами Акшыганак-Торгай есть объездная дорога», — сообщили в районном акимате.

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