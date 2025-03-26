И.о. министра здравоохранения приказом от 12 марта 2025 года внес изменения в Правила и сроки перечисления отчислений или взносов на обязательное социальное медицинское страхование и Правила осуществления возврата плательщикам ошибочно зачисленных сумм отчислений, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменения произошли в Правилах и сроках исчисления (удержания) и перечисления отчислений и (или) взносов на обязательное социальное медицинское страхование.

Перечисление отчислений и (или) взносов, в том числе задолженности, производится в Государственную корпорацию.

Государственная корпорация перечисляет отчисления и (или) взносы в фонд c указанием:

индивидуального идентификационного номера (ИИН);

фамилии, имени, отчества (при его наличии);

суммы отчисления и (или) взносов;

периода (год, месяц), за который уплачиваются отчисления и (или) взносы.

Период, за который уплачиваются отчисления и взносы, указывается плательщиками в сводных платежных поручениях, составляемых на бумажных носителях, в графе «Назначение платежа», а в сводных платежных поручениях, направленных в электронном формате – в отдельном поле «ММГГГГ», предусмотренным форматом.

При этом банки перечисляют в Государственную корпорацию сводными платежными поручениями с указанием ИИН; фамилии, имени, отчества (при его наличии) физических лиц, за который уплачиваются отчисления и (или) взносы, суммы отчисления и (или) взносов, периода (год, месяц).

Государственная корпорация одновременно электронным способом направляет в фонд сводное платежное поручение с указанием сведений.

Перечисление плательщиками задолженности производится за период (год, месяц, месяцы) сводным платежным поручением по форме, определенной Правилами осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории РК и форматами сообщений, утвержденными оператором или операционным центром платежных систем.

Суммы отчислений и (или) взносов, поступившие на счет Государственной корпорации, в течение трех операционных дней со дня поступления перечисляются на счет фонда сводным платежным поручением.

Государственная корпорация осуществляет возврат:

взносов и отчислений плательщику, по физическим лицам, по которым не указан ИИН, и (или) в реквизитах которого допущены ошибки;

плательщику, в случае уплаты им суммы отчислений и взносов за физическое лицо, от объекта исчисления отчислений и (или) взносов, превышающей десятикратный размер минимальной заработной платы, установленной законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;

взносов и отчислений плательщику за лиц, освобожденных от уплаты отчислений, указанных в подпункте 1), 5), 7), 11), 12) и 13) пункта 1 статьи 26 закона;

отчислений от самостоятельных плательщиков, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, оплативших в свою пользу;

отчислений в пользу самостоятельных плательщиков от третьих лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой;

взносов самостоятельных плательщиков, уплаченных в размере ниже установленного размера оплаты согласно статье 28 закона;

взносов самостоятельных плательщиков, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой уплаченных повторно в свою пользу, за один и тот же период;

взносов и отчислений за иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением постоянно проживающих на территории РК, а также кандасов и временно пребывающих на территории РК в соответствии с условиями международного договора, ратифицированного РК.

Помимо этого, в новой редакции изложены правила осуществления возврата плательщикам излишне (ошибочно) зачисленных сумм отчислений, взносов и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату отчислений и (или) взносов.

В частности, в документе говорится, что возврат излишне (ошибочно) зачисленных в фонд сумм отчислений, взносов или пени за несвоевременную или неполную уплату отчислений или взносов обязательного социального медицинского страхования (услуга) осуществляется в следующих случаях.

ошибочно перечислены на счет фонда плательщиком или банком два и более раз;

излишне перечислены (частичный возврат);

ошибочно уплачены за лиц, освобожденных от уплаты отчислений и взносов в соответствии с пунктом 3 статьи 27, пунктом 7 статьи 28 закона «Об обязательном социальном медицинском страховании», взносы за которых уплачиваются государством;

неверно указан код назначения платежа;

неверно указаны реквизиты получателя (индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН), фамилия, имя, отчество (при наличии), период за который осуществляется платеж;

ошибочно перечислены за иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением постоянно проживающих на территории РК, а также кандасов и временно пребывающих на территории РК в соответствии с условиями международного договора, ратифицированного РК.

Для получения услуги услугополучатель подает заявление о возврате одним из следующих способов:

посредством веб-портала «электронного правительства»;

на бумажном носителе в Государственную корпорацию.

Также при подаче заявления услугополучателем прилагается заявление о согласии на возврат сумм от лица, в пользу которого произведены отчисления и (или) взносы.

Государственная корпорация, в свою очередь, проверяет представленные документы на соответствие, подтверждает факт уплаты отчислений, взносов или пени за несвоевременную или неполную уплату отчислений или взносов ОСМС, формирует электронную заявку с приложением документов услугополучателя и направляет услугодателю.

Электронное заявление с документами, формируемое посредством портала, проходит проверку в информационных системах государственных органов и (или) организаций на соответствие реквизитов плательщика, указанных на портале реквизитам сводного платежного поручения, которым уплачены отчисления, взносы и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату отчислений и (или) взносов ОСМС.

При подаче заявления плательщиком через портал заявка подписывается ЭЦП руководителя либо лица, осуществившего платеж в свою пользу.

При соответствии данных на портале электронное заявление услугополучателя поступает в ИС «Saqtandyrý». ИС «Saqtandyrý» формирует и направляет сведения в АИС МТСЗН РК и уведомление о регистрации электронного заявления в «личный кабинет» услугополучателя.

При получении услуги через портал в течение 10 рабочих дней рассматривается и осуществляется возврат (отказ в возврате) излишне (ошибочно) уплаченных отчислений, взносов и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату отчислений и (или) взносов ОСМС.

Срок рассмотрения документов, поданных в бумажном виде в Государственную корпорацию, составляет 15 рабочих дней, день приема заявлений и документов не входит в срок оказания государственной услуги, из которых 5 рабочих дней в Государственной корпорации, 7 рабочих дней у услугодателя для рассмотрения и принятия решения о возврате или отказе, 3 рабочих дня – перечисление средств Государственной корпорацией.

После принятия положительного решения по заявлениям о перечислении денег на банковский счет Государственной корпорации для последующего перечисления их плательщику услугодатель формирует сводное платежное поручение и осуществляет перечисление денег.

Государственная корпорация формирует платежное поручение и перечисляет плательщику сумму излишне (ошибочно) зачисленных отчислений и (или) взносов, и (или) пени в течение трех операционных дней.

Приказ вводится в действие с 31 марта.

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