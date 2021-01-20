Январское ЕНТ стартовало в Костанае

В Казахстане стартовало проведение платного январского ЕНТ для учащихся выпускных классов. Оно продлится до 5 февраля. Ученики, разделенные на потоки, сдадут это тестирование в привычном бумажном формате, но в условиях строгого соблюдения санитарных правил и социальной дистанции, передает alau.kz

Учащиеся выпускных классов в этом году впервые вернутся к сдаче ЕНТ. Январское платное тестирование по Казахстану стартовало 20 января, и продлиться в общей сложности 2,5 недели. Потоки костанайских школьников, которые будут сдавать этот экзамен, разделили. Они также приступят к написанию ЕНТ, начиная с сегодняшнего дня и до 24 января.

«По костанайскому региональному университету будет участвовать, то есть на его базе, будет участвовать 1540 выпускников текущего года. И там же будут участвовать студенты, которые поступили в этом году условно. То есть те, которые не набрали баллы. Они тоже участвуют в январском ЕНТ. И если они набирают баллы, то дальше продолжают учиться»,- сообщил Нургелды Хасенов, руководитель базового филиала по Костанайской области «Национальный центр тестирования».

Университет КРУ станет лишь одним из 8 пунктов, на базе которых пройдет январское тестирование в нашем регионе. ЕНТ также организуют в Житикаре, Лисаковске, Аркалыке, в селах Амангельды, Аулиеколь, Торгай, а также поселке Сарыколь. Всего платное ЕНТ сдадут больше 2000 учеников. Для участия в нем ребята подавали онлайн-заявки еще в декабре.

В том, как будет организовано нынешнее тестирование, сохранятся «антиковидные» правила. Их применяли еще во время прохождения итогового летнего тестирования выпускников 2020 года.

«ЕНТ будет проходить в оффлайн-режиме. То есть они приходят сюда, бумажный вариант. Все нормы, которые предъявляют к нам по санитарным правилам, мы будем выдерживать. На сегодняшний день все аудитории готовы. Санитайзеры, тоннель дезинфицирующий, каждые 2 часа они меняют маски, все будут в перчатках»,- пояснил Нургелды Хасенов.

Число учащихся в аудиториях также будет сокращено. Вместо обычного размещения 120 человек в одной аудитории, это количество уменьшат до 50-55 ребят. Сдавать тестирование костанайцы будут в пяти потоках. А вот в том, что касается самих вопросов на экзамене, то здесь все осталось по-прежнему. Ученики могут набрать 140 баллов из 120 вопросов. Проходным будет считаться 50 набранных баллов. Для тех же, кто собирается поступать в национальные вузы по отдельным специальностям, этот порог повышается до 65-70 баллов.

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