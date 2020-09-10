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Этнографу из Татарстана помогает создать книгу жительница Костаная

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Этнограф из Татарстана Зафар Махмутов собирается выпустить исторический труд о нашем городе и о местных представителях татаро-башкирской национальности, передает alau.kz

Гульнара Латыпова — обычная домохозяйка. Она воспитывает двоих детей и занимается бытом. Но увлекают женщину не только домашние хлопоты. Не так давно она всерьез увлеклась изучением истории.

«Сейчас я так заинтересовалась этим благодаря тому, что в наш город год назад приезжал этнограф Зафар Махмутов. Он пишет уникальную книгу о нашем городе. В частности о татарах, но он рассказывает об истории. Я бы, наверное, может быть это говорить еще рано, но начала бы сравнивать его с таким великим этнографом как Затаевич»,- рассказала Гульнара Латыпова.

О приезде из Казани Зафара Махмутова Гульнаре рассказали знакомые. Узнав, что этнограф хочет написать историческую книгу, связанную с близкой ей культурой татар, женщина вызвалась помочь писателю. Теперь она собирает родословную своей семьи. Эти сведения должны помочь этнографу понять, как жили представители татарской народности в нашем городе на протяжении всей его истории.

«Лично для меня было открытие. Я нашла дом, который принадлежал моим предкам. У нас был один дом, но его снесли в советское время. Сейчас мне просто интересно посмотреть на этот дом. Буквально на днях я получила материалы, очень ценную фотографию и я увидела дом, который когда-то давно принадлежал моим предкам»,- поделилась Гульнара.

Собирая по крупицам историю своей семьи, Гульнара поняла, что помощь этнографу подтолкнула ее к новой цели в жизни. Женщина полна решимости написать собственную книгу.

«Я бы хотела, чтобы после меня тоже что-то осталось. Если останется после меня книга для поколений, я думаю это очень важно, очень нужно. И это след для нашего города. Я думаю, каждый должен стремиться к тому, чтобы что-то после себя оставить»,- сказала женщина.

Книга этнографа должна была быть закончена этой осенью. Но Гульнара говорит, что люди все равно имеют шанс поучаствовать в создании труда. Представители татарской народности, у которых сохранились старые фотографии или задокументированные истории, могут обращаться к ней или председателю татаро-башкирского культурного центра в Костанае: 8 777 178 59 56; 8 777 741 66 72.

Все эти сведения постараются передать этнографу и, возможно, это подтолкнет его создать продолжения своего труда о нашем городе.

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