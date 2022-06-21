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«Это позор». Вода по 350 тенге в школьной столовой возмутила министра Аймагамбетова

Министр просвещения Асхат Аймагамбетов возмутился ценами в школьных столовых в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

В ходе аппаратного совещания Аймагамбетов отдельно остановился на вопросе обеспечения горячим питанием казахстанских школьников.

«Каждый отдел, каждое управление должны обратить на это внимание. Я об этом говорил и на прошлой неделе во время рабочей поездки в Павлодар. В Нур-Султане в одной из школ стоимость 0,5 воды — 350 тенге. Это позор. Чтобы решить этот вопрос, мы внесем поправки в законодательные акты, до начала учебного года эта проблема должна быть решена», — подчеркнул он.

Меню должно быть доступно родителям в соцсетях или на сайтах школ, добавил министр.

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