В Министерстве труда и социальной защиты населения 21 мая 2025 года рассказали о количестве пенсионеров в стране и назвали размер средней пенсии по состоянию на 1 мая, сообщает Zakon.kz.

Так, численность пенсионеров составляет 2 млн 471 тыс. человек.

«Средний размер совокупной пенсии на 1 мая 2025 года составил 143 400 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 95 784 тенге, базовой пенсии – 47 616 тенге», – сообщили в Минтруда.

С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 1 трлн 394,2 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено – 450,8 млрд тенге, солидарной пенсии – 943,4 млрд тенге.

В ведомстве напоминают, что 1 января 2025 года размер базовой пенсионной выплаты увеличили на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии – на 8,5%, то есть с опережением уровня инфляции на 2%.

«Кроме того, по поручению главы государства, начиная с 2023 года в течение пяти лет, осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной – до 120%. Так, с 1 января 2025 года минимальный размер базовой пенсии увеличен с 65% до 70% от прожиточного минимума, что составляет 32 360 тенге, максимальный размер – со 105 до 110% от прожиточного минимума, что составляет 50 851 тенге», – напомнили в Минтруда.

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