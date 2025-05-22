КГД информирует участников внешнеэкономической деятельности и перевозчиков о предстоящих ремонтных работах на территории сопредельного государства.

Согласно официальной информации Пограничного управления ФСБ РФ по Оренбургской области:

В период с 19 по 29 мая 2025 года на автомобильном пункте пропуска «Маштаково» (направление выезда из Российской Федерации в Республику Казахстан) будут проводиться ремонтные работы по восстановлению основания инспекционно-досмотрового комплекса.

Также, в период с 19 мая по 30 ноября 2025 года, уполномоченными органами Российской Федерации запланированы работы по ремонту дорожного полотна на территории двустороннего автомобильного пункта пропуска «Теплое».

На период проведения ремонтных мероприятий работа пунктов пропуска будет осуществляться в штатном режиме, изменения в порядке их функционирования не предусмотрены.

Вместе с тем, возможны временные затруднения в движении и скопление автотранспортных средств вблизи казахстанских пунктов пропуска «Сырым» и «Таскала».

В связи с этим КГД рекомендует перевозчикам заранее планировать маршруты и, по возможности, использовать альтернативные направления при пересечении Государственной границы.

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