Астроном из Гарварда Ави Леб сообщил о приближении к Земле загадочного межзвездного объекта, который может оказаться искусственного происхождения, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет Daily Mail.
Речь идет о небесном теле с обозначением 3I/ATLAS, впервые зафиксированном 1 июля. По словам Леба, этот объект не только имеет необычно крупные размеры для межзвездного тела, но и может представлять потенциальную угрозу.
«Если это инопланетный корабль, он может нести зонд или даже оружие», – предположил ученый, отметив, что объект может достичь околоземного пространства в период с 21 ноября по 5 декабря 2025 года.
Ави Леб известен своими смелыми гипотезами о внеземной жизни и уже не впервые предполагает, что в Солнечную систему могут проникать искусственные объекты, созданные неизвестной цивилизацией. Сейчас он активно следит за траекторией 3I/ATLAS и призывает научное сообщество обратить внимание на этот феномен.
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