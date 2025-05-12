Казахстанцев ждут дополнительные выходные на Курбан Айт — в этом году религиозный праздник приходится на пятницу, 6 июня, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно информации Министерства труда и социальной защиты населения РК, дата официально объявлена выходным. Это означает, что:
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при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут три дня подряд — с 6 по 8 июня (пятница–воскресенье);
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при шестидневке — выходными будут 6 и 8 июня, суббота (7 июня) остаётся рабочей.
Курбан Айт — один из важнейших праздников для мусульман всего мира. Он символизирует жертвенность, доброту и милосердие. В этот день принято совершать жертвоприношения, делиться с нуждающимися, собираться с семьёй, посещать мечети и помогать тем, кто в беде.
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