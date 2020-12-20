Как отдохнут казахстанцы в январе

В январе казахстанцы отметят два праздника – Новый год и Рождество, передает zakon.kz.

Новогодние праздники выпадают на 1 и 2 января, они являются официальными праздничными днями. Но так как 2 января выпадает на субботу мы получим дополнительный выходной день 4 января.

Таким образом на Новый год отдыхаем 1,2,3 и 4 января.

Стоит также напомнить, что 31 декабря является рабочим днем.

Кроме того, отдыхаем 7 января, в этот день православные христиане отмечают Рождество.

В общей сложности казахстанцы отдохнут 13 дней.

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