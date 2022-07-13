USD 473.38
EUR 473.71
RUB 8.05
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Как подать документы на образовательный грант онлайн, если услуга на…

Как подать документы на образовательный грант онлайн, если услуга на Egov недоступна

pkzsk.info

Временные проблемы, которые сделали невозможным подачу документов в вузы через портал электронного правительства Egov, не повлияют на качество обслуживания абитуриентов, заявили в Министерстве науки и высшего образования.

По данным ведомства, в условиях пандемии разработали несколько способов подачи документов в вуз без необходимости очного обращения. В этом году в вузах республики вновь развернули виртуальные офисы, которые готовы принимать заявления с первых дней работы приёмных комиссий. Сотрудники вузов проводят консультации и приём документов посредством видеосвязи, передает informburo.kz

«Самое главное, обратившись в один из университетов по месту жительства, онлайн или очно, можно подать документы в любой вуз Казахстана. Для повышения эффективности и скорости обслуживания на период горячей поры расширен штат сотрудников, а также привлекаются волонтёры из числа студентов. Руководство вузов заявляет о полной готовности приёмной комиссии», – отметили в министерстве.

В этом году приём документов для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов проводится c 13 по 20 июля 2022 года.

СПИСОК ВИРУАЛЬНЫХ КОМИССИИЙ  ВУЗов

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Пекло. Наступают самые жаркие дни июля для костанайцев
Следующая новость

В Костанайской области полиция задержала мужчину, который украл три велосипеда