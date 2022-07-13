Как подать документы на образовательный грант онлайн, если услуга на Egov недоступна

Временные проблемы, которые сделали невозможным подачу документов в вузы через портал электронного правительства Egov, не повлияют на качество обслуживания абитуриентов, заявили в Министерстве науки и высшего образования.

По данным ведомства, в условиях пандемии разработали несколько способов подачи документов в вуз без необходимости очного обращения. В этом году в вузах республики вновь развернули виртуальные офисы, которые готовы принимать заявления с первых дней работы приёмных комиссий. Сотрудники вузов проводят консультации и приём документов посредством видеосвязи, передает informburo.kz

«Самое главное, обратившись в один из университетов по месту жительства, онлайн или очно, можно подать документы в любой вуз Казахстана. Для повышения эффективности и скорости обслуживания на период горячей поры расширен штат сотрудников, а также привлекаются волонтёры из числа студентов. Руководство вузов заявляет о полной готовности приёмной комиссии», – отметили в министерстве. В этом году приём документов для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов проводится c 13 по 20 июля 2022 года. СПИСОК ВИРУАЛЬНЫХ КОМИССИИЙ ВУЗов

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