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Как проверить очередь на жильё по ИИН

— Сегодня, 11:02
Изображение для новости: Как проверить очередь на жильё по ИИН

pixabay.com

С 24 мая 2025 года изменилась система постановки на учёт нуждающихся в жилье. Теперь все новые заявки принимает только Отбасы банк. А вот проверить свой статус в очереди получается пока не у всех — единая база ещё дорабатывается, и поэтому данные некорректны, сообщает krisha.kz
Узнали, как и где посмотреть достоверную информацию.

Как проверить очередь на жильё

Есть несколько способов проверить свой статус очередника по ИИН.

Сделать это можно на сайтах:

  • kezekte.kz;
  • orken.otbasybank.kz.

В окне «Постановка на учёт нуждающихся в жилище» выберите «Узнать свой статус» и введите свой ИИН.

Однако проверить статус этим способом могут не все. Некоторые очередники вводят ИИН и видят сообщение: «Информация по указанному ИИН не найдена».

Изображение 1 для Как проверить очередь на жильё по ИИНПочему проверка очереди по ИИН не работает

Это связано с тем, что данные по очередникам МИО (акиматов) ещё не полностью переданы Отбасы банку.

До 17 июня 2025 года акиматы должны передать в Отбасы банк все заявки, поданные до 24 мая.

Сейчас ситуация такая:

  • Заявки до 24 мая — всё ещё в базе акиматов.
  • Заявки после 24 мая — в системе Отбасы банка.
  • Общая цифровая база заработает после 17 июня.

Как проверить статус новым очередникам

Очередники, которые встали на учёт с 24 мая 2025 года, могут проверить свою очередь через личный кабинет на сайте orken.otbasybank.kz. Для входа туда понадобится ЭЦП.

  1. Зайдите на сайт orken.otbasybank.kz.
  2. Нажмите «Войти» в правом верхнем углу.
  3. Выберите вход по ЭЦП.
  4. Укажите сохранённый ключ или добавьте новый, введите пароль и нажмите «Подписать».
  5. Перейдите в личный кабинет. Вверху будет отображаться ваш текущий статус, ниже — ответы на часто задаваемые вопросы.

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