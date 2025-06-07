С 24 мая 2025 года изменилась система постановки на учёт нуждающихся в жилье. Теперь все новые заявки принимает только Отбасы банк. А вот проверить свой статус в очереди получается пока не у всех — единая база ещё дорабатывается, и поэтому данные некорректны, сообщает krisha.kz
Узнали, как и где посмотреть достоверную информацию.
Как проверить очередь на жильё
Есть несколько способов проверить свой статус очередника по ИИН.
Сделать это можно на сайтах:
- kezekte.kz;
- orken.otbasybank.kz.
В окне «Постановка на учёт нуждающихся в жилище» выберите «Узнать свой статус» и введите свой ИИН.
Однако проверить статус этим способом могут не все. Некоторые очередники вводят ИИН и видят сообщение: «Информация по указанному ИИН не найдена».
Почему проверка очереди по ИИН не работает
Это связано с тем, что данные по очередникам МИО (акиматов) ещё не полностью переданы Отбасы банку.
До 17 июня 2025 года акиматы должны передать в Отбасы банк все заявки, поданные до 24 мая.
Сейчас ситуация такая:
- Заявки до 24 мая — всё ещё в базе акиматов.
- Заявки после 24 мая — в системе Отбасы банка.
- Общая цифровая база заработает после 17 июня.
Как проверить статус новым очередникам
Очередники, которые встали на учёт с 24 мая 2025 года, могут проверить свою очередь через личный кабинет на сайте orken.otbasybank.kz. Для входа туда понадобится ЭЦП.
- Зайдите на сайт orken.otbasybank.kz.
- Нажмите «Войти» в правом верхнем углу.
- Выберите вход по ЭЦП.
- Укажите сохранённый ключ или добавьте новый, введите пароль и нажмите «Подписать».
- Перейдите в личный кабинет. Вверху будет отображаться ваш текущий статус, ниже — ответы на часто задаваемые вопросы.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.