Как теперь обеззараживают питьевую воду в Костанае





ГКП «Костанай-Су» обновило оборудование для обеззараживания питьевой воды. Стоимость новой станции вместе с монтажом под ключ составила 491 млн тенге. Теперь на предприятии применяется современная технология мембранно-биполярного электролиза. Прежнее оборудование работало практически без перерыва с 2019 года и за это время значительно износилось.

Ремонт старой установки оказался экономически невыгодным. Восстановление одного электрода могло обойтись в 1,5 млн тенге, а его замена — до 5 млн тенге. При этом в оборудовании используются десятки электродов. В результате предприятие решило установить новую станцию.

— В прошлом году мы начали работать по методу мембранно-биполярного электролиза. Получили установку на 350 килограммов хлора в сутки. В этом году установили второй этап — 375 килограммов активного хлора. На сегодняшний день мы полностью обеспечены реагентами для обеззараживания воды, — рассказал советник директора ГКП «Костанай-Су» Сергей Кривошеев.

Станция состоит из семи установок с реакторами разного объёма, которые работают круглосуточно. В них соляной раствор проходит электролиз, после чего полученный реагент используется для обеззараживания воды.

Новое оборудование позволяет сократить расход поваренной соли примерно на 30% при прежнем объёме обрабатываемой воды. За семь месяцев экономия составила 26 млн тенге.

Работа станции полностью автоматизирована. Оборудование посменно обслуживают четыре специалиста, прошедшие обучение во время его монтажа.

Установку 2019 года перевели в резерв. Её будут задействовать в случае неполадок на новой станции или при необходимости увеличить объём обеззараживающего реагента, например во время гиперхлорирования городских сетей.

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