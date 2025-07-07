Прогноз погоды по Казахстану на 8-10 июля представили синоптики Казгидромета.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами.
9-10 июля на севере, 10 июля на северо-западе, юге, юго-востоке РК – сильные дожди, град, шквал. Лишь на западе республики под влиянием отрога северо-западного антициклона ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра. В ночные и утренние часы на севере республики ожидается туман.
9-10 июля днем на западе, юго-западе республики ожидается сильная жара 35-41 градус, на северо-западе 35-38 градусов.
В северных регионах ночью ожидается 7-15, днем 20-27 тепла. На юге, юго-востоке страны ожидается постепенное понижение температур. В остальных регионах резких изменений в температурном фоне не ожидаются.
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