Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, в каких случаях, при ввозе товаров физическим лицом из заграницы, они признаются товарами для личного пользования, какие действуют ограничения в этой связи.

Особенности порядка и условий перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров для личного пользования определены в главе 39 Кодекса Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан».

В соответствии с критериями отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, к товарам для личного пользования (Приказ МФ РК от 31.03.2015 г. № 250) относятся, если:

их количество не превышает следующие показатели:

изделия из меха (в том числе головные уборы), классифицируемые в товарной позиции 4303 10 ТН ВЭД ЕАЭС – 1 (один) предмет одного наименования, размера и фасона на человека;

мобильный телефон – 2 (две) единицы на человека;

планшет – 2 (две) единицы на человека;

портативный переносной компьютер и принадлежности к нему (ноутбук, нэтбук) – 1 (одна) единица на человека;

ювелирные изделия – 5 (пять) предметов на человека;

велосипед – 1 (одна) штука на человека;

детская коляска – 1 (одна) штука на человека;

2.частота пересечения физического лица и (или) перемещения им товаров через таможенную границу Таможенного союза не превышает 1 (один) раз в месяц.

Также транспортные средства для личного пользования, ввозимые на таможенную территорию Таможенного союза, любым способом, если их количество превышает 1 (одну) единицу в год, рассматриваются как предназначенные для предпринимательской деятельности.

Без уплаты таможенных пошлин, налогов товары для личного пользования ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС в пределах стоимостных, весовых и (или) количественных норм в соответствии с Решением Совета ЕЭС от 20 декабря 2017 года № 107.

То есть, помимо авиаперевозок, норма для товаров, ввозимых в пешем порядке и сопровождаемом и (или) не сопровождаемом багаже составляет 500 евро и 25 кг. А норма для товаров, доставленных перевозчиком или в международных почтовых отправлениях, составляет 200 евро и 31 кг.

Если стоимость и вес товара превышают указанные нормы, уплачивается 30 процентов от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения, ввозимого товара в сопровождаемом или несопровождаемом багаже.

Если товары, доставленные перевозчиком или в международных почтовых отправлениях, превысят норму, уплачивается 15 процентов от стоимости в части превышения стоимостной нормы, но не менее 2 евро за 1 кг веса в части превышения весовой нормы.

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