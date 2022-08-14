Какие поручения дал премьер-министр накануне учебного года

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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов рассказал, какие поручения он дал накануне нового учебного года. Об этом глава правительства написал в Facebook.
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«Через несколько дней начинается новый учебный год. Родители приступили к покупке школьной формы, обуви и школьных принадлежностей. Их цена – один из важнейших вопросов. Очевидно, что на ценовую политику напрямую влияют стоимость мировой логистики, стоимость сырья и услуг. Зато у правительства и акимата есть механизмы смягчения финансовых затрат для казахстанцев», – написал Алихан Смаилов.
Премьер-министр поручил принять несколько чрезвычайных мер:
- для удержания цен на школьную форму Мининдустрии совместно с НПП «Атамекен» и акиматами проведут переговоры с представителями Ассоциации легкой промышленности, крупных швейных цехов и ателье;
- Минторговли совместно с НПП «Атамекен» и акиматами отработают вопросы удержания цен на канцтовары, ранцы, обувь и другие школьные принадлежности с крупными торговыми центрами и рынками;
- акиматы совместно с НПП «Атамекен» организуют школьные ярмарки по сниженным ценам в областных и районных центрах, городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, а также выезд школьных автолавок в отдаленные села;
- акиматы закрепят за малообеспеченными семьями госорганы и бизнес-структуры для оказания адресной помощи;
- ещё не все регионы выделили средства в фонд «Всеобуча» для поддержки нуждающихся семей, поэтому акимам поручено обеспечить финансирование этого проекта в необходимом объёме.
«Дети – наша главная ценность, поэтому наша обязанность – обеспечить им максимально комфортные условия на всех этапах учебного цикла, окружить вниманием и заботой. Госорганам и акиматам предстоит как следует поработать по тем направлениям, которые я обозначил. Этот вопрос будет находится на контроле правительства», – заключил премьер-министр.
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