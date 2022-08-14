Какие поручения дал премьер-министр накануне учебного года

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов рассказал, какие поручения он дал накануне нового учебного года. Об этом глава правительства написал в Facebook.

«Через несколько дней начинается новый учебный год. Родители приступили к покупке школьной формы, обуви и школьных принадлежностей. Их цена – один из важнейших вопросов. Очевидно, что на ценовую политику напрямую влияют стоимость мировой логистики, стоимость сырья и услуг. Зато у правительства и акимата есть механизмы смягчения финансовых затрат для казахстанцев», – написал Алихан Смаилов.