Какие страны могут посетить казахстанцы во время пандемии

Когда можно полететь на отдых за границу, какие страны открыты для Казахстана, когда снимут запрет на поездки в Европу, Азию, страны СНГ и другие уголки мира – этими вопросами задаются сейчас многие туристы. Путешествовать трудно (а подчас и невозможно), но мечтать о новых приключениях и строить планы на будущее никто не запретит. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

В настоящее время из-за нового штамма коронавируса туристические страны вновь вынуждены закрыть свои границы. В зоне риска оказались курорты Греции, Кипра, Болгарии и Хорватии. Из-за «дельта» штамма власти Португалии уже ввели карантинные ограничения, а в Турции правительство обязало пройти процедуру иммунизации всех сотрудников сферы услуг. Количество заболеваний в мире превысило 180 миллионов. Особенно быстро распространяется штамм «дельта». Уже известно, что он на 60% заразнее, чем обычный коронавирус. Опасаясь убытков, власти некоторых туристических стран уже начали вводить ограничения. Попасть на популярные пляжи теперь смогут только те, кто вакцинировался, либо придётся предъявить отрицательный тест на коронавирус. Введены строгие правила в отелях: социальная дистанция, ношение масок, сдача тестов. Все это, безусловно, правильно. В выходные рестораны и кафе могут работать лишь до 4 часов дня, продуктовые магазины – до 7 вечера. А некоторые страны открыты для туристов из списка «зеленых стран». Въезжающие обязаны предоставлять отрицательный ПЦР или паспорт вакцинации.

В списке государств, ожидающих туристов из Казахстана, по-прежнему Египет, ОАЭ, Черногория, Грузия и Турция.

Департамент государственных доходов по Мангистауской области напоминает, что Республика Казахстан входит в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это означает, что на территории нашей страны действуют те же правила провоза через границу различных товаров, что и в других странах Таможенного союза

Большинство путешественников, возвращаясь из заграничных отпусков, не задумываются о том, что можно, а что нельзя ввозить в страну. На таможне их часто ожидает неприятный сюрприз в виде изъятия купленной вещи или же уплаты штрафа. Предлагаем ознакомиться с основными правилами и требованиями таможенного законодательства Казахстана.

Что можно ввозить в Казахстан

В 2019 году Евразийская экономическая комиссия отменила существовавшее в ЕАЭС ограничение на вывоз алкоголя и табака физическим лицам для личного пользования.

В настоящее время на таможенную территорию ЕАЭС физические лица могут ввозить:

— сигареты или табак из расчета 200 сигарет или 50 сигар, 250 граммов табака на совершеннолетнего человека. Все, что превышает эти лимиты — незаконно;

— беспошлинно на территорию Казахстана совершеннолетним также можно взять не более трех литров алкоголя.

Если цена и вес ввозимых товаров превысит установленные пороги, то владельцу придется заплатить пошлину в размере 30% от стоимости товара.

Отметим, что с 1 января 2019 года снизился порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования наземным и морским транспортом на территорию стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 500 евро, а общий вес таких товаров не должен превышать 25 килограммов.

Также туристы или гости страны могут провозить с собой необходимые вещи для индивидуального пользования. Однако их количество не должно превышать соответствующих норм:

— продукты питания – не более 10 килограммов на человека;

— одежда и обувь – не более одного предмета одного наименования, фасона и размера. Речь идет о дорогой верхней одежде из кожи и меха;

— ювелирные изделия – пять вещей;

— велосипед – 1 штука на человека;

— детская коляска – 1 штука на человека;

— мобильный телефон — 2 единицы на человека;

— планшет – 2 единицы на человека;

— ноутбук, нэтбук — 1 единица на человека.

Что запрещено ввозить в Казахстан

На территорию республики согласно таможенным правилам запрещено ввозить следующие товары:

— любые виды оружия и боеприпасов;

— наркотики и медикаменты, их содержащие;

— материалы, в которых содержится пропаганда войны, терроризма, расизма, насилия;

— материалы порнографического характера;

— почву и грунт, в том числе растения с почвой,

— болезни и вредители растений;

— подкарантинную продукцию и продукцию, зараженную карантинными организмами.

Отметим, что в случае выявления в багаже пассажира запрещенных товаров, они изымаются, а нарушителя ждет административная или уголовная ответственность.

Провоз наличной валюты через границу

Собирая чемодан, многие планируют: сколько денежных средств возьмут с собой в поездку, в какой валюте, наличными или использовать международные платежные карточки. Во избежание казусов при пересечении границы необходимо знать о нормах провоза.

Ввоз и вывоз наличной иностранной и национальной валюты, документарных ценных бумаг и платежных документов осуществляется резидентами и нерезидентами без ограничений, при соблюдении требований таможенного законодательства стран ЕАЭС и Республики Казахстан.

Физические лица вправе без таможенного декларирования ввозить или вывозить наличную иностранную и национальную валюту (за исключением монет из драгоценных металлов) и дорожные чеки в общей сумме, равной или не превышающей в эквиваленте десять тысяч долларов США (порядка 4,2 миллионов тенге).

Сумма, превышающая в эквиваленте десять тысяч долларов США, подлежит обязательному таможенному декларированию, за исключением случаев ввоза или вывоза, осуществляемого с территории или на территорию, которая является составной частью таможенной территории стран ЕАЭС.

Таможенное декларирование осуществляется посредством подачи таможенной декларации в письменной форме на всю сумму, с указанием сведений о происхождении и предназначении перемещаемых наличных денег и дорожных чеков.

Необходимо запомнить следующие правила провоза через границу наличных денег:

Если вы едете в страны ЕАЭС, то никаких ограничений по ввозу и вывозу иностранной валюты не будет. Вы пройдете только пограничный контроль. Если вы направляетесь в другие страны через границу любой из пяти стран ЕАЭС – Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, то, согласно Договору о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, при единовременном ввозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте десять тысяч долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму ввозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков. Преимуществом международных платежных карточек является отсутствие необходимости их декларирования при наличии на карточке любой суммы. В разных странах существуют свои правила ввоза валюты, с которыми необходимо ознакомиться заблаговременно, для исключения проблем с законодательством иностранного государства.

За несоблюдение установленного порядка перемещения наличных денежных средств физическими лицами предусмотрена административная ответственность по статье 551 ч. 3 КоАП РК «Недекларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, наличных денежных средств, денежных инструментов, недостоверное заявление сведений в таможенных документах» так и уголовная ответственность по статье 234 УК РК «Экономическая контрабанда».

Наряду с этим физические лица должны подтверждать происхождение крупных сумм, которые перевозятся через границу стран ЕАЭС. При наличии свыше 100 тысяч долларов нужно подтверждать происхождение средств, то есть при единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов на общую сумму свыше 100 тысяч долларов (в эквиваленте) (порядка 42,3 миллионов тенге) одновременно с подачей пассажирской таможенной декларации необходимо предоставлять документы, подтверждающие происхождение таких средств.

Какие документы можно предоставить

Документы должны подтверждать заявленные в декларации сведения о происхождении денежных средств и инструментов.

Можно предоставить:

— документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита;

— документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других).

При непредоставлении документов провоз денег через таможенную границу ЕАЭС не допускается.

Данная мера, позволит выявлять и пресекать перемещение денег, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступным путем.

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