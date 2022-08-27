Какую погоду принесет антициклон 28 августа костанайцам

На юге области 28 августа ожидается кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром на севере области туман.

Ветер северо-восточный, восточный 7-12, днем на юге области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, на юге области 18, днем 24-29, на юге области 32 тепла.

В Костанае будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью 11-13, днем 27-29 тепла.

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