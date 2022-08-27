USD 472.2
EUR 472.29
RUB 7.86
kk ru en
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Какую погоду принесет антициклон 28 августа костанайцам

Какую погоду принесет антициклон 28 августа костанайцам

margin.kz

На юге области 28 августа ожидается кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром на севере области туман.

Ветер северо-восточный, восточный 7-12, днем на юге области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, на юге области 18, днем 24-29, на юге области 32 тепла.

В Костанае будет  переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью 11-13, днем 27-29 тепла.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Код этого блока:


Предыдущая новость

Жаналыктар — 26.08.22
Следующая новость

Выпуск ТВ-новостей — 26.08.22