Какую зарплату получают казахстанцы

Бюро национальной статистики провело единовременное обследование по распределению численности работников по размерам начисленной заработной платы, сообщает zakon.kz.

По итогам обследования численность работников в крупных предприятиях, в частично малых и организаций, проработавших полностью апрель 2021 года, составила 2 895,9 тыс. человек, в том числе мужчины составили 46,4% (1 344,9 тыс. человек), женщины – 53,6% (1 551,0 тыс. человек).

В общем числе работников среднемесячную заработную плату до 45 000 тенге получали – 1,2% работников, от 45 000 до 105 000 тенге – 25,8%, от 105 000 до 210 000 тенге – 36,9%, от 210 000 до 300 000 тенге – 16,6%, от 300 000 тенге до 420 000 тенге – 10,6%, от 420 000 тенге до 600 000 тенге – 5,0%, от 600 000 тенге до 750 000 тенге – 1,6%, от 750 000 тенге до 900 000 тенге – 0,8%, свыше 900 000 тенге – 1,5% работников.

В разрезе видов экономической деятельности наибольшая доля работников (49,7%) с заработной платой до 75 000 тенге зафиксирована в сфере образования, с заработной платой свыше 450 000 тенге — в сфере горнодобывающей промышленности (15,8%).

Медианное значение среднемесячной заработной платы работников составило – 157 863 тенге. Модальное значение среднемесячной заработной платы составило – 173 249 тенге. Децильный коэффициент дифференциации среднемесячной заработной платы составил – 6,0, — говорится в исследовании.

Среднемесячная заработная плата у работников со средним образованием составила – 146 879 тенге, с высшим образованием – 281 509 тенге и послевузовским образованием – 365 625 тенге.

В разрезе возрастов среднемесячная заработная плата работников в возрасте от 16 до 24 лет составила 150 240 тенге, от 25 до 28 лет – 189 051 тенге, от 29 до 34 лет – 223 964 тенге, от 35 до 44 лет – 247 825 тенге, от 45 до 54 лет – 226 780 тенге, от 55 до 64 лет – 211 395 тенге, старше 65 лет – 237 661 тенге.

Как отмечается, такое обследование в Казахстане проводится один раз год. Обследованием охватывались работники, проработавшие полностью апрель месяц 2021 года. В обследовании участвовали все крупные предприятия и выборочно 30% средних и малых предприятий с последующим распространением на генеральную совокупность. В обследовании использовались данные о фактической начисленной заработной плате за апрель месяц 2021 года с учетом всех доплат, надбавок, премий, налогов и пенсионных отчислений.

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