USD 425.67
EUR 496.42
RUB 5.85
  1. Home
  2. Новости
  3. Деньги
  4. Какую зарплату получают казахстанцы

Какую зарплату получают казахстанцы

sova.info

Vinkmag ad

Бюро национальной статистики провело единовременное обследование по распределению численности работников по размерам начисленной заработной платы, сообщает zakon.kz.

По итогам обследования численность работников в крупных предприятиях, в частично малых и организаций, проработавших полностью апрель 2021 года, составила 2 895,9 тыс. человек, в том числе мужчины составили 46,4% (1 344,9 тыс. человек), женщины – 53,6% (1 551,0 тыс. человек).

В общем числе работников среднемесячную заработную плату до 45 000 тенге получали – 1,2% работников, от 45 000 до 105 000 тенге – 25,8%, от 105 000 до 210 000 тенге – 36,9%, от 210 000 до 300 000 тенге – 16,6%, от 300 000 тенге до 420 000 тенге – 10,6%, от 420 000 тенге до 600 000 тенге – 5,0%, от 600 000 тенге до 750 000 тенге – 1,6%, от 750 000 тенге до 900 000 тенге – 0,8%, свыше 900 000 тенге – 1,5% работников.

В разрезе видов экономической деятельности наибольшая доля работников (49,7%) с заработной платой до 75 000 тенге зафиксирована в сфере образования, с заработной платой свыше 450 000 тенге — в сфере горнодобывающей промышленности (15,8%).

Медианное значение среднемесячной заработной платы работников составило – 157 863 тенге. Модальное значение среднемесячной заработной платы составило – 173 249 тенге. Децильный коэффициент дифференциации среднемесячной заработной платы составил – 6,0, — говорится в исследовании.

 

Среднемесячная заработная плата у работников со средним образованием составила – 146 879 тенге, с высшим образованием – 281 509 тенге и послевузовским образованием – 365 625 тенге.

В разрезе возрастов среднемесячная заработная плата работников в возрасте от 16 до 24 лет составила 150 240 тенге, от 25 до 28 лет – 189 051 тенге, от 29 до 34 лет – 223 964 тенге, от 35 до 44 лет – 247 825 тенге, от 45 до 54 лет – 226 780 тенге, от 55 до 64 лет – 211 395 тенге, старше 65 лет – 237 661 тенге.

Как отмечается, такое обследование в Казахстане проводится один раз год. Обследованием охватывались работники, проработавшие полностью апрель месяц 2021 года. В обследовании участвовали все крупные предприятия и выборочно 30% средних и малых предприятий с последующим распространением на генеральную совокупность. В обследовании использовались данные о фактической начисленной заработной плате за апрель месяц 2021 года с учетом всех доплат, надбавок, премий, налогов и пенсионных отчислений.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Могут ли уроки в школах завершаться поздно вечером, разъяснили в МОН
Следующая новость

Жаналыктар — 29.09.21