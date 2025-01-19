История с установкой в Костанае 60 аппаратно-программных комплексов системы «Сергек», отслеживающей нарушения ПДД на дорогах, и тысячи камер наблюдения в общественных местах города, тянется с 2022 года. С инициативой о реализации проекта государственно-частного партнерства тогда выступил инвестор, который, также за свои средства, должен был и модернизировать костанайский ЦОУ, и построить центр обработки данных.

В 2023 году между ним, областными управлением информатизации и департаментом полиции был заключен трехсторонний договор, и на улицах города началась работа по установке аппаратов. Сообщалось, что комплексы начнут работу в конце декабря того же года, но только в середине года 2024 государственная техническая служба начала проверку объекта ГЧП на информационную безопасность, и до ноября проводился его госаудит на соблюдение норм законодательства.

«В ноябре было направлено заключение аудиторское. Были выявлены процедурные нарушения, и нами, в конце ноября прошлого года, была направлена досудебная претензия в адрес частного партнера в лице ТОО «КӨРКЕМ-ТЕЛЕКОМ», — сообщил руководитель управления информатизации, оказания госуслуг и архивов акимата Костанайской области Азамат Кашиев.

К процедурным нарушениям, как ранее сообщалось, были отнесены отсутствие у частного поставщика права интеллектуальной собственности на некоторые модули системы «Сергек» и конфигураторы. Не нашли аудиторы и сертификаты, подтверждающие казахстанское содержание продукта. Опять же, по словам руководителя управления информатизации, отсутствовали и документы метрологии на некоторые камеры, и были обнаружены несоответствия некоторых других видеофиксаторов минимальным требованиям правил национальной системы видеомониторинга. По словам руководителя костанайского филиала ТОО «КӨРКЕМ-ТЕЛЕКОМ», к получению таких предписаний, как и к прохождению госпроверок, в компании были готовы.

«Государственный аудит — это нормальная практика для нашей компании. Мы на рынке уже около 10 лет, и такие огромные, большие проекты, именно по договору о государственно-частном партнерстве, для нас являются нормальной практикой. Устранили все замечания, и прислали уполномоченному органу все документы», — рассказал директор Костанайского филиала компании «КӨРКЕМ-ТЕЛЕКОМ» Олжас Шугаев.

Ответ от предприятия на досудебную претензию, как отметил Азамат Кашиев, сотрудники управления информатизации изучали совместно со специалистами второго госпартнера, департамента полиции. В итоге изучив его, представители ведомств не согласились с изложенными в нем доводами.

«И, уже в начале января текущего года было направлено исковое заявление в адрес специализированного межрайонного экономического суда, о расторжении договора ГЧП с частным партнером», — отметил Кашиев.

По словам Азамата Кашиева, в случае если суд удовлетворит иск госпартнеров к частному, и расторгнет договор, камеры системы «Сергек» с костанайских опор будут сняты. Представитель ТОО «КӨРКЕМ-ТЕЛЕКОМ» сообщил, что предприятие готово отстаивать свои права и правоту в суде.

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