Кандидат в депутаты городского маслихата от партии «Nur Otan» встретилась с работниками «Таза Жол»

Кандидат в депутаты городского маслихата от партии «Nur Otan» Наталья Лапшина встретилась с работниками крупного предприятия «Таза Жол» на рабочем месте, в то время, когда они чистили дорогу по улице Tәуелсіздік.
Кандидат выслушала наказы и рассказала о предвыборной программе партии «Nur Otan».
— На предприятии работают более 200 человек, наш труд – это чистота и уют нашего города. Эта встреча для нас очень важная, ведь мы можем рассказать о своих проблемах и ожиданиях, — говорит бригадир Алена Храмова.
Среди наказов прозвучали предложения по улучшению работы общественного транспорта в областном центре.
Кандидат Наталья Лапшина отметила, что в предвыборной программе партии предусмотрена модернизация маршрутной сети, которая позволит большему числу горожан пользоваться услугами общественного транспорта. Также решаются проблемы по обновлению автобусов, обслуживающих городские маршруты.
Светлана Тилюк, в качестве наказа, отметила, что сотрудники «Таза жол» работают физически. Это тяжелый труд, на благо нашего города. Заработная плата в среднем составляет 70 тысяч тенге.
— Нам бы хотелось, чтобы будущие депутаты обратили внимание на вопрос повышения оплаты нашего труда, — отметила С.Тилюк. Все наказы мы передаем в партию, этот вопрос будет подниматься на сессиях маслихата.
— Мы встречаемся с вами, что называется, без отрыва от производства и прямо на рабочем месте ведем диалог. Для партии «Nur Otan» важно слышать ваши предложения, — отметила Наталья Лапшина.
Оплачено из средств городского предвыборного штаба “NurOtan”
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