Карасуский район до сих пор находится в режиме ЧС





В Карасуском районе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил заместитель акима района Н. К. Амиров, выступая по вопросу подготовки к паводковому периоду 2027 года.

«Все вышеперечисленные мероприятия находятся на особом контроле, принимая во внимание то, что район до сих пор находится в режиме ЧС», — говорится в его докладе.

Из 39 населённых пунктов района 16 подпадают под зону подтопления. В них расположено 391 домовладение, проживают 1182 человека.

К предстоящему паводковому периоду в районе заготовили 10 тысяч мешков, 300 тонн песка и 10 тонн горюче-смазочных материалов. Дополнительно поданы заявки на приобретение этих запасов.

В сельских округах, подверженных подтоплению, созданы пункты эвакуации, питания и временного размещения пострадавших. Определены места отгона сельскохозяйственных животных.

Также заключены 17 меморандумов, предусматривающих обеспечение ГСМ, подвоз, питание и банно-прачечные услуги для пострадавшего населения.

Совместно с акимами сёл и сельхозтоваропроизводителями разработана группировка сил и средств для противопаводковых мероприятий. Планируется дополнительно мобилизовать 185 человек, 74 единицы инженерной, 14 единиц специальной и 22 единицы грузовой и легковой техники, а также 10 автобусов.

Кроме того, предусмотрено использование 13 плавсредств, семи единиц водооткачивающей техники, 26 мотопомп и 210 единиц шанцевого инструмента.

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